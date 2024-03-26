宥勝強制猥褻疑勾串被害人遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

本名王宥勝的藝人「宥勝」被控趁送女助理返回新北市新店區住處時，跨坐、強吻女助理，涉犯強制猥褻罪，台北地院今天開庭。據了解，宥勝上次出庭後，將今天要訴訟的有關資料轉給被害人以釋出善意，但被害人的律師認知相反，控訴宥勝有串證之虞，合議庭採信，裁示宥勝以8萬元交保。

合議庭上次開庭安排今天為證人交互詰問程序，公訴檢察官聲請傳喚社工作證，宥勝則聲請傳喚被害人出庭作證，都獲法官裁准。

法院今天開庭時，被害人的委任律師出庭主張，宥勝在2次的庭期之間，曾透過與被害人共同認識的1名友人傳話，同意將今天可能交互詰問準備的相關庭前資料，預先提供給被害人作為參考，宥勝有教唆串證之虞。

宥勝一方的認知則是，宥勝是為向對方展現友好的事後態度、表達善意，以及尋求雙方和解的可能性，純粹是爭取緩刑上的訴訟利益，毫無違法的意圖。

公訴檢察官認為，宥勝審判中試圖與被害人聯繫，並實質有所接觸，有串證可能，符合刑事訴訟法羈押的原因與必要，建議合議庭聲押宥勝，不過，合議庭評議後裁定宥勝以8萬元交保即可，刑事案件審理程序間法官裁定被告交保，實務上不多見。

事實上，宥勝被踢爆涉案後，曾以臉書表示歉意，但後來多次自清，聲稱與告訴人為合意關係，否認犯罪；宥勝今年1月9日出庭後，一度表示之前會保持沈默，是想要保護女生，還稱當事人其實沒有對他提告等。

依檢察官起訴，2016年底某日宥勝結束工作提議送女助理返家，女助理同意，由女助理駕駛宥勝的車子返回新北市新店區住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手。