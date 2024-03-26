小琉球浮潛聯合漲價遭公平會重罰235萬 7業者打官司抗罰結果出爐！

小琉球2021年8月間重新開放浮潛後，21家浮潛業者協商將每人收費300元或350元，調漲至400元，被公平交易委員會認定聯合漲價，每家開罰10至15萬元，共計235萬元罰鍰；其中7家業者不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

小琉球是浮潛聖地，但疫情期間一度全面暫停開放浮潛，直到2021年8月24日才重新開放。21家浮潛業者透過屏東縣琉球鄉觀光發展協會開會，並發布聯合聲明，共同將浮潛收費標準從每人300元或350元調漲至400元，限制小琉球浮潛市場業者自由訂價、價格競爭，公平會依法裁罰。

7家提行政訴訟業者中，4家被各裁罰15萬元，其餘3家則開罰各10萬元，總計90萬元，且協會因積極促成業者聯合漲價，也被開罰15萬元。

7家業者提告主張，疫情之後為向主管機關申請重新開放浮潛，而擬定防疫措施，一個教練最多原本可帶10名遊客，變成帶5位，咬嘴也只能使用一次，而必須大量更換，大幅提升經營成本，協會建議調整為每人400元，不具強制性。

業者指出，即時沒有建議的收費標準，為了配合防疫措施的上升成本，業者也會跟漲收費，漲價具有經濟上的合理性，並不是公平交易法的聯合行為。

北高行指出，根據浮潛業者在LINE群組討論內容、會議紀錄、浮潛業者聯合聲明等，認定業者藉由討論、制定防疫措施的機會，透過LINE群組討論、召開同業會議等方式，合意決定調漲收費，限制業者自由訂價、價格競爭的市場機制，消費者利益也受損。

判決指出，根據公平會調查，重新開放浮潛後，受調查的19家業者中有18家漲價為400元，且業者持續在LINE群組持續討論、決議「不得讓網路平台，實體通路方銷售低於400元」，並將個別業者低價促銷資訊上傳，以利同業互相監督，確保業者都有遵守。