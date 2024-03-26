疑弒母衝入漁港 軍人殺人罪聲押

警消與海巡隊員合力將黃姓士官與母親救上岸，黃意識清楚，母親卻無生命跡象，檢方今晚複訊，認定黃男蓄意殺害母親，依殺害系尊親屬罪聲押。記者張議晨／翻攝 海軍士官黃姓男子前天開車載母親，行駛到高雄彌陀區南寮漁港落海，黃男獲救意識清楚，母親送醫不治；黃男供稱母親失智，照顧身心俱疲，但經查黃母僅有慢性病史，動機被質疑。檢方昨晚認定黃男弒母，以殺害直系尊親屬罪嫌向法院聲押。

卅七歲黃男為海軍保修指揮部左營支部士官，從軍十多年，前天中午十二時廿三分許開車載母至南寮漁港後落海。岸巡隊員目擊動員下海搜救，先拉出駕駛座的黃男，但黃母隨車沉入水底，耗時約四十分鐘才脫困。

黃母救出時無生命跡象，送醫不治，警方事後請黃男、黃男胞兄釐清案情；黃從軍多年，哥哥在民間企業任職，家裡經濟狀況無虞，軍方、警方查證，黃無在外欠債紀錄。

黃男與胞兄、母親同住，父母離異，一家三口久未與父親聯繫，檢警昨相驗確認死因，黃男胞兄因車禍行動不便，到殯儀館見到老母一度痛哭。黃男胞兄說只知當天黃男載母親出門，警方通知才知兩人落海，母親平時由弟弟負責照顧，確實需旁人多費心。

檢警相驗黃母死因為溺斃，黃男稱母親失智，但查無黃母身心科就診紀錄，醫學中心就診紀錄僅有慢性病，並無失智症等相關診斷證明。

依據刑法二七五條，受囑託殺人，可處一年至七年徒刑，幫助自殺則處五年以下，若謀為同死，則得免除其刑；若黃母無求死之意，黃也可能構成殺害直系尊親屬罪，刑期還要加重二分之一。

橋頭地檢署昨晚複訊，因加工自殺罪與殺害直系尊親屬罪兩者刑度差異大，承辦檢察官陳韻庭謹慎應對，從七點開庭至深夜，最後認定黃男行為明顯致母親於死，昨晚十時許依殺害直系尊親屬罪向法院聲押。