偷台鐵電纜剪錯線 嫌犯落網

台鐵宜蘭段鐵軌邊的電纜線，日前遭人破壞剪斷，造成號誌燈無法正常啟動，影響近4千名旅客。涉及大眾行車安全，台鐵報警追查，警方調閱監視器「以車追人」，逮補李姓裝潢工，他疑似要剪供電的電纜線並抽銅絲變賣，卻誤剪到銅絲稀少的訊號電纜線，把剪斷的電纜線棄置現場。

本月23日清晨4點多，宜蘭市環市東路北端陸橋下軌道邊，2條訊號電纜線被剪斷，當下位於四城車站到宜蘭車站間的3個平交道，號誌燈全都異常，台鐵派員查看，才發現有訊號電纜線被剪斷，安全起見，立即啟動管制通行6個多小時，造成30列次列車行車時間延誤。

從電纜線的整齊切口來看，明顯蓄意人為「搞破壞」，但是電纜線又沒有被偷走，嫌犯動機啟人疑竇。此事因涉及大眾運輸行車安全，台鐵不敢掉以輕心，報案後由宜蘭刑警大隊、宜蘭警分局、鐵路警察局花蓮分局共組專案小組偵辦。

專案小組調閱沿路監視器，發現藍色小貨車在案發前數度進出事發現場，於是鎖定車牌「以車追人」，經查藍色貨車是出租車，李姓裝潢工人租車後犯案，專案小組前天循線持拘票到羅東鎮拘提李男，在其住處查獲油壓剪、頭燈、梯子等工具。

由於被剪電纜線附近在2周前，也曾發生類似情事，但李嫌落網後否認犯行，警方正釐清兩案是否同一人所為。目前依行車GPS定位及相關證物，全案依毀損、竊盜、公共危險罪等罪嫌，昨天下午移送地檢署偵辦。

據台鐵與辦案人員研判，鐵軌邊有供電為主的電纜線及訊號電纜線，供電的電纜銅絲較多、比較重，變賣價值高，李男應是誤剪訊號線，裡頭61條微細銅絲，包裹塑膠皮，取銅費工且價值不高，於是棄留現場。