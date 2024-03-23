林穎孟涉貪遭退保另籌百萬交保 聲請撤銷保金遭駁

北院審理無黨籍前北市議員林穎孟涉詐領助理費，新台幣100萬元交保，具保人林女前夫聲請退保獲准，林女另覓得100萬元保金，並不服具保處分聲請撤銷，北院日前裁定駁回。

全案起於，林穎孟被控於台北市議員任內，自民國107年間至109年間，涉嫌詐領議員助理費26萬7219元。

台北地檢署搜索、約談林穎孟等人，並諭令林穎孟100萬元交保。檢察官依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴，全案由台北地方法院審理中。

由於林穎孟的100萬元保金由林姓前夫繳納，但林男向北院聲請退保獲准，因此法官今年2月23日諭知林穎孟於晚間10時前繳納100萬元保金，林穎孟當天晚間9時許辦保完畢。林穎孟不服具保處分，向北院聲請撤銷。

台北地院裁定指出，林穎孟聲請主張，法官許可具保，應命提出保證書，並指定相當的保證金額，不得逕命或強令提出保證金。

林穎孟主張，法官逕自命她繳納100務萬元保金，而未先命她提出保證書，違反相關規定，且她未犯貪污等罪，無強制處分的必要，因此請求撤銷處分。

北院審理後認為，依據起訴書犯罪事實、扣案物證，足認林穎孟犯罪嫌疑重大，且林女與共犯、證人陳述相互矛盾，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證之虞。

裁定指出，刑事訴訟法中無規定須先命提出保證書的限制，具保方法、保證金額多寡由法官斟酌案情，予以衡定，屬於法官自由裁量的職權，無違背公平、比例、平等原則，因此駁回林穎孟聲請，本件不得抗告。