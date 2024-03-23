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長榮經營權之爭…張國政連襟暗算老臣 判3年10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

長榮集團創辦人張榮發（右）與大房三子張國政（左）。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發（右）與大房三子張國政（左）。圖／聯合報系資料照片
長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，竟與新北市永和區永樂里長許政鎧合謀，花錢找黑道製造假車禍、噴辣椒水或電話恐嚇柯女等人，最高法院昨依違反個人資料保護法等罪判謝男三年十月徒刑定讞，須入監。

至於許政鎧被依違反個資法判刑一年六月，宣告緩刑四年，沒收十萬元犯罪所得。

判決指出，張榮發基金會二○一八年十二月十一日，在長榮國際公司召開董事會，預定改選董事，謝國獻意圖阻止會議順利進行，透過許政鎧找多名黑道成員，並提供柯麗卿姓名、電話、照片、地址、車號等個資，再寫紙條交代五大「處理事項」，包括不要出人命、車禍事件、痛毆、打斷牙、弄瞎。

打手於董事會當天上午八點，先騎車從後方撞擊柯麗卿座車，趁機朝柯女噴辣椒水，導致額頭、眼睛、前臂及手背刺痛、灼熱，使柯女無法前往董事會。　

謝國獻、許政鎧又想讓戴錦詮、鍾德美辭去長榮國際公司總經理、張榮發基金會董事長兼執行長職務，以同樣方式提供黑幫二人姓名、電話等個資；打手於二○一九年一月二十四日、二十九日，尾隨戴錦詮的座車，甚至持甩棍闖入停車場，故意讓保全傳遞消息，讓戴男心生畏懼。

二○一九年一月二十八日，打手前往鍾德美住處欲交付恐嚇信，但未遇見鍾女，隔天上午打電話恐嚇鍾女說，「有人託我放話，我知道你每天搭公車上班，會派二組人二部車跟蹤你」、「你二日內要辭去基金會董事長及執行長職務」、「不得出席長榮國際公司股東會」、「若不配合將至你家放火」。

一審判謝國獻應執行八月徒刑，得易科罰金，許政鎧應執行六月得易科罰金之刑，緩刑二年。二審調查認為，謝男兩次違反個資保護法，也就是非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍内利用個人資料，從重改判應執行三年十月徒刑。

許政鎧也被依違反個資法判應執行一年六月徒刑，緩刑四年；案件上訴三審，最高法院認為判決無違誤，駁回定讞。

張國政 長榮

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