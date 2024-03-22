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詐團黑吃黑搶錢還活埋男子 3嫌遭判無期徒刑

中央社／ 新竹縣22日電

民國111年底在竹苗地區發生詐騙集團黑吃黑活埋命案，新竹地方法院今天宣判，被告徐男、郭男及謝男3人就強盜殺人罪嫌均判無期徒刑、褫奪公權終身，強制罪嫌則處有期徒刑5至6個月。

新竹地方法院表示，此次審理112年度國審重訴字第1號殺人等案件，3月18日上午9時起進行選任程序，由到場之91名候選國民法官中選出6名國民法官、4名備位國民法官，於宣誓後同日下午1時起開始進行密集之審理、評議。

此案原訂今天下午1時30分宣判，審判長法官楊樹盈表示，因國民法官對刑度的評議討論熱烈，因此延至下午4時40分始宣判。

新竹地院提供新聞稿指出，徐男、謝男、郭男3名被告及死者陳姓男子均為同一詐欺集團成員，但因詐團成員綽號「紅財神」與陳男有糾紛，前年12月底由張男找來徐男、謝男、郭男以及另一名藍姓男子共謀犯罪計畫。

院方指出，張嫌等人潛入陳男家中，先將屋內1名外籍女移工以強制力控制在房間內，因而共同犯強制罪。待陳男返家後將其捆綁擄走，帶至苗栗後龍一處偏僻地區將陳男活埋，並搶走陳男車內的新台幣60萬元現金。

院方表示，5名嫌犯為躲避警方追捕，犯案後以同分取來的60萬元現金，張男、藍男立即搭機潛逃至柬埔寨躲避追緝，而徐男、郭男及謝男則先後遭警方逮捕。

此案審理結果，就被告3人被訴之共同強制罪部分，各處徐男、謝男、郭男有期徒刑5月、5月、6月；就被告3人所涉共同強盜殺人罪部分，均處徐男、謝男、郭男無期徒刑，褫奪公權終身。

被告辯護律師今天主張解除羈押3名被告。但新竹地檢署檢察官認為3人所犯為10年以上重罪，且有逃亡可能，因此聲請持續羈押3名被告。

新竹地院表示，被告3人所犯本刑10年以上重罪，有高度逃亡之虞，郭男、謝男2人持續羈押；而徐男因先行落網，羈押期限即將屆滿，因有逃亡之虞，准予延押。

國民法官 新竹 殺人

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