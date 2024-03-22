控妻分居又送房給宗教團體...全球最大保麗龍廠長子提離婚 法院判決出爐

全球最大保麗龍原料集團「見龍化工」創辦人廖有章的長子廖振鐸，指控妻子拒絕同住、擅自送房給宗教團體等，導致兩人婚姻破綻，向法院訴請離婚，但妻子否認分居並反控他外遇，台北地方法院駁回廖振鐸的請求，不准兩人離婚，可上訴。

廖振鐸提告主張，他為發展家族事業，長年在大陸工作，妻子熱衷宗教信仰，兩人聚少離多，且妻子多次無端懷疑他外遇，他出資買台北市仁愛區房產盼全家同住，但妻子認為氣場不佳而拒絕，反而購入內湖房產自住，兩人就此分居，期間互不聞問，之後他再購入某社區2戶房產，但兩人仍未同住。

廖振鐸指出，婚後他供應妻子一切花費，負擔奢侈品、宗教物品、信仰捐贈等，也將精品、畫作、藝術品交給妻子管理，但妻子卻換門鎖，之後搬空神像、生活雜物等，顯然沒有維繫婚姻之心；妻子盲目崇拜宗教造成婚姻嫌隙，甚至未經他同意，將他買的房產捐贈給宗教團體建造寺廟，兩人理念、價值觀有重大差異，請求法院准許離婚。

妻子反駁，公公過世遺產高達16.8億元，可見丈夫家業龐大，丈夫擔心工作繁忙，頻繁進出臥室會打擾她睡眠，雙方達成共識在社區2戶房產各自設主臥室，雖兩人未住在同一空間，但兩戶皆是「家」。

妻子指出，她和丈夫每逢重要節日都會一起慶祝留念，合影互動親密，丈夫生病住院也是她陪伴在側，丈夫婚前就知道她信奉宗教，她捐贈房產也有經過丈夫同意，未料事後卻反悔。

妻子主張，丈夫2021年7月間突然以擔憂父親遺產訴訟波及她，而提出離婚，她事後也發現丈夫出軌，前年春節她返家團圓，希望和丈夫重修舊好，但對方堅持離婚，還想將她逐出家門，認為丈夫不得請求離婚。

台北地院認為廖振鐸除了社區2戶房產外，還有仁愛路、民生東路、內湖等房子，顯見資產龐大，且廖也承認購買社區建物有考量能和兒女相互照應，難以認定他和妻子未同住一處，感情就出現重大破綻。

再依廖和妻子的聚餐、出遊照片，互動親密笑容自然，若兩人已生嫌隙，不可能有如此自然的親密舉動；法院認為，以自身資產捐獻宗教團體，是個人宗教和財產處分自由，且廖婚前就知道妻子信仰，並給予金錢資助。

法院指出，廖和妻子縱使有個性不合、宗教差異等問題存在，導致日常生活發生齟齬，事所常有，有賴雙方相互體恤、忍讓、溝通，才能圓滿和諧，且妻子訴訟期間一再表明願意維持婚姻，不希望離婚，可見仍存夫妻情意，駁回訴訟，不准兩人離婚。