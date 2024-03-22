雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13將補選 傳有人到外縣市買票
雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，地方已傳出有人到外縣市針對戶籍仍在兩鄉鎮的旅外鄉親買票，雲林縣府今在麥寮鄉公所宣導反賄選，縣長張麗善表示，選舉買票是不好的行為，呼籲檢警調積極查賄，杜絕歪風。
麥寮鄉長補選競爭激烈，無黨籍縣議員許留賓、國民黨推薦前民進黨籍議員許志豪、前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）及民眾黨推薦林宜豊，共四人登記參選，縣府反賄選活動首戰就選在麥寮鄉公所舉辦。
張麗善表示，這次全國有多處要補選，希望大家能夠乾淨選舉，選出優秀人才為大家服務，也呼籲鄉親要用理性、明智之舉選出好的人選，不要被五百、一千、三千收買，她聽說，外面盛傳有人到外縣市針對戶籍在雲林的旅外鄉親買票，這是不好的行為，要杜絕歪風。
雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，縣政府、地檢署率領廉政、調查、警察、農會與社區，全力查賄及防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，鄉鎮長補選獎金最高200萬元，民眾若有賄選訊息，可主動撥打檢舉專線0800-024-099#4。踴躍檢舉。
邱良閱說，麥寮鄉長補選對於麥寮鄉未來發展亟具重要，呼籲大家一起響應反賄選，讓賄選風氣消弭於無形，淨化乾淨的選舉風氣，為麥寮選出廉潔正直、勇於改變的地方父母官，讓麥寮建設、文化各方面都能加速前進。
雲林縣政府政風副處長蕭明基呼籲，選民切勿觸犯收賄及妨害選舉行為，以免涉及刑責，鼓勵民眾勇於檢舉，發現賄選時，也能撥打雲林縣政府政風處檢舉專線05-5322170，或撥打麥寮鄉公所政風室電話05-6935675檢舉。
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