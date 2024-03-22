獨／竹市衛生局科長助廠商逃700萬罰鍰 法界人士這麼看

新竹市政府衛生局辦公室昨遭檢廉搜索，其中食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受張姓廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰，因涉案情節重大，今2人遭檢方聲押，法官裁定2人准押禁見。消息傳回市府大家竟「不意外」，甚至有同仁指，早在10年前鄭女就會要求稽查單位給予「贈品」回饋。

目前為新竹市衛生局的鄭姓技正，2017年曾任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，擔任科長3年多，2021年1月6日調任為衛生局技正，昨天檢方會同廉政署搜索新竹市衛生局辦公室，除了鄭女被約談，也有21位證人到案。

據了解，鄭女在新竹市前市長林智堅執政時期，擔任衛生局食品藥物管理科科長，涉嫌收受張姓廠商100多萬元賄款，並協助廠商藏匿告發罰單，涉嫌圖利讓廠商省去700多萬元罰鍰。雖張姓廠商坦承犯行，但鄭姓科長全程否認收賄，由於兩人涉嫌重大，新竹地院已裁定2人收押禁見。

消息傳回市府大家竟「不意外」，衛生局內部驚爆，早在10多年前，鄭姓技正在稽查時，就常常向稽查單位收受各種商品，例如去稽查肉品，就要求廠商給約幾斤公牛肉乾回去，或向稽查的賣場、超商凹贈品，因稽查單位懼怕拒絕會受到鄭女報復，都會照辦，但鄭女這些年胃口越養越大，這些衛生局同事都看在眼裡，認定她遲早出事，這次她被收押完全不意外，甚至覺得「太慢了」。

衛生局內部也質疑，以鄭女一個科長權限，沒有辦法幫廠商裁撤或隱匿700萬罰鍰，需副局長、代理局長以上才有權限。法界人士推估，現在張姓廠商和鄭姓科長供詞，是全案是否能向上發展的重要關鍵，因科長沒有權限決定是否撤銷、隱匿700萬罰單，檢方偵辦方向將擺在鄭女如何說服衛生局高階官員？是行政疏失，或捲入案件成為被告，將是檢方後續偵辦的重點。