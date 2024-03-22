獨／竹市衛生局科長助廠商逃700萬罰鍰 法界人士這麼看

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市政府衛生局辦公室昨遭檢廉搜索，其中食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受張姓廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰，因涉案情節重大，今2人遭檢方聲押，法官裁定2人准押禁見。消息傳回市府大家竟「不意外」，甚至有同仁指，早在10年前鄭女就會要求稽查單位給予「贈品」回饋。

目前為新竹市衛生局的鄭姓技正，2017年曾任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，擔任科長3年多，2021年1月6日調任為衛生局技正，昨天檢方會同廉政署搜索新竹市衛生局辦公室，除了鄭女被約談，也有21位證人到案。

據了解，鄭女在新竹市前市長林智堅執政時期，擔任衛生局食品藥物管理科科長，涉嫌收受張姓廠商100多萬元賄款，並協助廠商藏匿告發罰單，涉嫌圖利讓廠商省去700多萬元罰鍰。雖張姓廠商坦承犯行，但鄭姓科長全程否認收賄，由於兩人涉嫌重大，新竹地院已裁定2人收押禁見。

消息傳回市府大家竟「不意外」，衛生局內部驚爆，早在10多年前，鄭姓技正在稽查時，就常常向稽查單位收受各種商品，例如去稽查肉品，就要求廠商給約幾斤公牛肉乾回去，或向稽查的賣場、超商凹贈品，因稽查單位懼怕拒絕會受到鄭女報復，都會照辦，但鄭女這些年胃口越養越大，這些衛生局同事都看在眼裡，認定她遲早出事，這次她被收押完全不意外，甚至覺得「太慢了」。

衛生局內部也質疑，以鄭女一個科長權限，沒有辦法幫廠商裁撤或隱匿700萬罰鍰，需副局長、代理局長以上才有權限。法界人士推估，現在張姓廠商和鄭姓科長供詞，是全案是否能向上發展的重要關鍵，因科長沒有權限決定是否撤銷、隱匿700萬罰單，檢方偵辦方向將擺在鄭女如何說服衛生局高階官員？是行政疏失，或捲入案件成為被告，將是檢方後續偵辦的重點。

新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰遭收押，消息傳回市府大家竟「不意外」。記者／黃羿馨攝影
新竹市衛生局食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰遭收押，消息傳回市府大家竟「不意外」。記者／黃羿馨攝影
新竹市衛生局鄭姓技正因涉犯貪汙治罪條例遭收押禁見。記者／黃羿馨攝影
新竹市衛生局鄭姓技正因涉犯貪汙治罪條例遭收押禁見。記者／黃羿馨攝影

新竹 罰單 衛生局

延伸閱讀

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

竹市府力捧吉祥物「皮卡」！臉書粉專上線回應市政 新任務曝光

獨／新竹市府驚傳檢廉搜索 林智堅時期衛生局前科長涉貪遭聲押

竹市兒童遊藝節節目表出爐 日本泡泡龍「巴比」同樂

相關新聞

捲入佃西重畫案洩密案外案...台南律師稱誤傳 檢批違反職業倫理

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬被訴，而高辯護律師郭晏甫於閱卷時，...

搶錢殺人遭檢方求處無期徒刑 詐團3人當庭道歉盼給機會

新竹地方法院18日起審理首件國民法官案件，為2022年12月竹苗發生的「詐團黑吃黑活埋命案」。新竹地院海選250名國民法...

刀都彎了！遭檢舉縱容家犬四處亂便 男持番刀砍鄰居

家住桃園龍潭區劉姓男子，因家裡豢養的犬隻隨意排便又不清理，遭鄰居向桃園市環保單位檢舉，2022年9岳14日當午2名稽查員...

詐團車手釋放4日立即重操舊業 穿看守所衣約被害人交錢 彰檢求處重刑

黃姓男子因擔任詐騙集團車手，去年被新北地檢署羈押於看守所，起訴移審後於去年11月釋放，但黃男立即又被詐團找回去，繼續擔任...

獨／竹市衛生局科長助廠商逃700萬罰鍰 法界人士這麼看

新竹市政府衛生局辦公室昨遭檢廉搜索，其中食品藥物管理科鄭姓前科長因涉嫌收受張姓廠商1百萬賄款及協助廠商藏匿告發罰單，藉此...

陳重文涉貪遭羈押禁見 晚間搭乘囚車前往看守所

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，檢方聲押，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。