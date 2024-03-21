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新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍／新竹即時報導

新竹市長高虹安擔任市長期間話題不斷，未料新竹市政府衛生局也爆出在前市長林智堅時期疑有涉貪案件，衛生局辦公室昨天遭搜索，其中食品藥物管理科前科長鄭舒倫因涉嫌收受廠商張明堂1百萬賄款，協助廠商藏匿告發罰單，藉此讓廠商省去700多萬元罰鍰，因涉案情節重大今天2人遭檢方聲押，法官裁定2人准押禁見。

新竹地檢署指出，該案檢方會同廉政署兵分16路展開搜索，並約談21位證人到案。據悉，全案與收賄、稅捐有關，由廉政署指揮偵辦。

鄭姓技正在林智堅執政時期，擔任衛生局食品藥物管理科科長，涉嫌收受張姓廠商100多萬元賄賂，並協助廠商藏匿告發罰單，涉嫌圖利讓廠商省去700多萬元罰鍰。

雖張姓廠商坦承犯行，但鄭姓科長全程否認收賄，由於兩人涉嫌重大，新竹地院已裁定2人收押禁見。

新竹市政府涉嫌受賄的2人已遭法院准押禁見。記者／黃羿馨攝影
新竹市政府涉嫌受賄的2人已遭法院准押禁見。記者／黃羿馨攝影

收賄 衛生局

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