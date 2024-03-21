獨／新竹市府驚傳檢廉搜索 林智堅時期衛生局前科長涉貪遭聲押

新竹市長高虹安擔任市長期間話題不斷，對外有立院助理費涉貪官司纏身，近月密集審理中，未料新竹市政府衛生局也爆出在前市長林智堅時期疑有涉貪案件，衛生局辦公室昨天遭到檢調搜索，其中食品藥物管理科前科長鄭舒倫和廠商張明堂，因涉案情節重大今天遭檢方聲押，張明堂准押，鄭舒倫法官開庭審理中。

目前為新竹市衛生局技正的鄭舒倫，2017年曾任新竹市衛生局食品藥物管理科科長，擔任科長3年多，2021年1月6日調任為衛生局技正，昨天檢方會同廉政署搜索新竹市衛生局辦公室，除了鄭舒倫被約談，也有數名衛生局員工以證人身份被約談。

據了解，張明堂為廠商，疑似鄭舒倫擔任衛生局食品藥物管理科科長期間涉及觸犯貪汙治罪條例情節，遭到搜索。由於涉及地方政府涉及貪汙案件，新竹地檢署行事格外低調，消息要求對外封鎖，也擔心消息走漏，跟上次偵辦新竹縣長楊文科圖利案一樣，尋求外縣市單位支援。

新竹地檢署表示，確實有此案且2人已遭檢方聲押，全案依規偵辦中，由於偵查不公開，恕無法透露相關案情。