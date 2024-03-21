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無照酒駕撞死單親爸國民法官判7年2月 二審450萬和解...極可能改判

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李佳修（左）無照酒駕撞死人，台北地方法院國民法官庭判他7年2月徒刑，案件上訴台灣高等法院，李日前以450萬元與被害家屬和解，二審刑度可能降低。資料照片。記者許正宏／攝影
李佳修（左）無照酒駕撞死人，台北地方法院國民法官庭判他7年2月徒刑，案件上訴台灣高等法院，李日前以450萬元與被害家屬和解，二審刑度可能降低。資料照片。記者許正宏／攝影
男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭判李7年2月徒刑。李上訴，台灣高等法院今審理，告訴代理人表示前兩天已與李以450萬元和解，請合議庭重新量刑；審判長回頭問李「你剛剛怎麼都不講呢？」因律師與檢方、告訴人都建請重新量刑，本案刑度可能減低。

除本案外，李男（24歲）在肇禍後咆哮，還欲奪取前來處理員警的配槍，遭警員開槍制伏，台北地院另依妨害公務罪判他拘役50日，得易科罰金確定。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨4時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆死亡。

檢方認為李佳修在被捕後才認罪，李的律師則稱李有自首，自首與否成審案爭點。北院合議庭綜合員警證述、密錄影片、勘驗筆錄及與李同車曾姓少年的證述，員警處理車禍現場時，李佳修已滿臉通紅、全身酒氣，警方合理懷疑李男是肇事者，不符自首要件。一審判決指李基於玩樂酒後駕車，以時速近100公里高速恣意馳騁在市區道路，未於第一時間救助被害人，犯罪惡性重大，所生危害至鉅，判7年2月徒刑。

高院開庭時，期間法官詢問雙方是否有意調解，李佳修說刑事部分願意賠償200萬元，但雙方沒有金額具體共識，且被害者家屬強烈要求「人保」以防李開空頭支票，李未答應，調解破局。

法官整理爭點，列出四項爭議，首先是李佳修有無自首與對判決的影響？第二則是李認為一審不採中正一分局忠孝西路派出所李姓、鄭姓警員的證詞，違背刑事訴訟法第310條第2款「對於被告有利之證據不採納者，其理由。」規定。第三項爭點則是李母給被害人家屬20萬元有無認定或裁量不當。最後一點則是李與江女的和解，可否為有利之量刑依據？

今天審理時，李依舊不太說話，甚至沒主動說已與被害人以450萬元和解，審判長還是詢問告訴代理人意見時才知此事。李的律師認為量刑因子已經變動，希望能量處4年以下有期徒刑，讓他早點出獄工作賺錢。

檢察官今仍認為李佳修沒有自首，這有證人可以佐證，但對於與告訴人達成和解，他感到欣慰。檢察官認為這起悲劇造成兩個家庭破碎，尤其死者的女兒當時才1、2歲，而死者又有心臟疾病，只有1／3的機率會自己好，只是沒想到他的生命卻是被車禍奪走。

檢察官表示，王姓死者的女兒還來不及認識爸爸，未來只能透過手機或照片來認識他，王的胞妹因此事件無法念大學而去工作，胞弟也因此精神壓力龐大，450萬元和解金額或許不高，但也是誠意，希望李出獄後能好好償還、回歸社會。

李佳修的律師仍認為他符合自首要件，並說450萬中已先賠償70萬元，希望合議庭給李一個機會。李在最後陳述時沒有發言，高院定4月16日宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

律師 自首 酒駕

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