林園農夫放沖天炮趕鳥燒掉隔壁工廠 法院要他賠179萬

高雄林園區一處工廠倉庫，前年4月14日竄火，火勢延燒至廠房內，燒毀貨車及機具，警方事後查出肇因是張姓農民放沖天炮驅趕農田上空徘徊的麻雀造成，工廠蘇姓老闆提告求償，法官判張姓農民應賠179萬元。可上訴。

判決指出，2022年4月14日中午12時許，張男為了驅趕農田裡的麻雀，購入多支沖天炮在農田燃放，結果一發沖天炮飛向隔壁工廠，廠區隨即冒出濃煙。

消防局獲報後迅速將火勢撲滅，但廠區卻損失慘重，不僅貨車毀損，價值2百多萬的水刀機也被燒毀。

檢方調查後，認定張男施放煙火不慎導致火警，依公共危險罪起訴後，高雄地院依過失以爆裂物炸燬他人所有之貨車及車上水刀機，判拘役40天，得易科罰金。

蘇男不滿，認為張男亂放鞭炮害他損失慘重，另提民事求償，要求張姓農民賠389萬餘元。

高雄地院民事庭審理時，張姓農民坦承放沖天炮趕鳥，但辯稱是當天中午12時許放炮，下午1點半就沒再放鞭炮，火警卻是2點多才發生，工廠失火應是電線走火，跟他無關。