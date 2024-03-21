快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

林園農夫放沖天炮趕鳥燒掉隔壁工廠 法院要他賠179萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林園區一處工廠倉庫，前年4月14日竄火，火勢延燒至廠房內，燒毀貨車及機具，警方事後查出肇因是張姓農民放沖天炮驅趕農田上空徘徊的麻雀造成，工廠蘇姓老闆提告求償，法官判張姓農民應賠179萬元。可上訴。

判決指出，2022年4月14日中午12時許，張男為了驅趕農田裡的麻雀，購入多支沖天炮在農田燃放，結果一發沖天炮飛向隔壁工廠，廠區隨即冒出濃煙。

消防局獲報後迅速將火勢撲滅，但廠區卻損失慘重，不僅貨車毀損，價值2百多萬的水刀機也被燒毀。

檢方調查後，認定張男施放煙火不慎導致火警，依公共危險罪起訴後，高雄地院依過失以爆裂物炸燬他人所有之貨車及車上水刀機，判拘役40天，得易科罰金。

蘇男不滿，認為張男亂放鞭炮害他損失慘重，另提民事求償，要求張姓農民賠389萬餘元。

高雄地院民事庭審理時，張姓農民坦承放沖天炮趕鳥，但辯稱是當天中午12時許放炮，下午1點半就沒再放鞭炮，火警卻是2點多才發生，工廠失火應是電線走火，跟他無關。

法官根據現場監視器畫面，發現張男在當天下午2點半左右還放鞭炮，不到1分鐘工廠就傳山火警，因此認定工廠起火與他有關，計算水刀機等財損折舊，判張男應賠179萬元，可上訴。

張姓農夫放鞭炮趕鳥，卻害隔壁工廠竄火，法院判他要賠償179萬元。記者張議晨／攝影
張姓農夫放鞭炮趕鳥，卻害隔壁工廠竄火，法院判他要賠償179萬元。記者張議晨／攝影

火災 農民

延伸閱讀

影／南投草屯公墓火警 山頭「整片紅」嚇壞民眾！消防急救援

比亞迪泰國工廠已在試產 今年4月還將赴印尼設廠

台中神岡工廠大火！鄰近綠園道民眾騎自行車目擊：濃煙看起來可怕

影／神岡工廠大火 消防人員搶救中

相關新聞

軍法冤囚2年...王瑞豐今終獲無罪激動哽咽 妻等27年：我始終相信他

「他很幸運遇到我，我始終相信他無罪。」男子王瑞豐27年前被控涉入搶案，被控涉案的陳姓同夥早獲清白判無罪，王卻受軍法審判入...

無照酒駕撞死單親爸國民法官判7年2月 二審450萬和解...極可能改判

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭判李7年2月徒刑。李上訴...

提告徐巧芯指超思進口蛋恐致癌敗訴 農業部：不會再上訴

國民黨立委徐巧芯去年於臉書貼文指超思公司進口的巴西雞蛋經檢出「氟甲磺氯黴素」殘留，還可能致癌，農業部基於引發食安恐慌為由...

Melody官司纏身！遭控借70萬美元買房沒還錢 前夫還提告離婚無效

藝人殷悅Melody（本名劉恭顯）被控為買美國加州的房子，委由當時的丈夫吳育奇向林姓友人借款70萬美元，林提民事訴訟請求...

桃園男騙BLACKPINK粉絲有票 詐2000元下場曝光！

只要是當紅歌手或團體在台開演唱會，門票幾乎秒殺，桃園蘆竹20歲簡姓男子看準粉絲求票心切，去年2月間在臉書架設BLACKP...

刀都彎了！遭檢舉縱容家犬四處亂便 男持番刀砍鄰居

家住桃園龍潭區劉姓男子，因家裡豢養的犬隻隨意排便又不清理，遭鄰居向桃園市環保單位檢舉，2022年9岳14日當午2名稽查員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。