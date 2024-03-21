僅1人指認害他被軍法囚2年！今再審獲清白 無罪理由曝光

男子王瑞豐26年前被控和陳姓男子騎車搶劫，陳男被普通法院判無罪確定，王案發時為一兵，被軍事法院判刑5年確定。同一事實，陳男無罪，王卻因軍職被判有罪，他不服聲請釋憲，憲法法庭認定未違憲，但准予王聲請再審，高雄高分院今宣判，認定王涉案證據不足，判王無罪。

高雄高分院合議庭勘驗案發當時事證，認為遭搶被害人母女對被搶地點、有無看到陳男臉部等指認證據陳述不一，且被害人女兒並未見到搶匪騎乘機車，而是經母親口述車牌記下車號。

另外，員警證詞僅能證明被害人有報警，但員警接獲報案後的偵查作為，對於被害人究竟遭誰搶劫的事實認定，並不具有指向特定犯嫌的必然結合關係。

合議庭認定，被害人遭搶財物都未尋獲，也缺少證據指王瑞豐與陳男有銷贓的跡證，不排除王跟陳男是正好在犯罪時間騎乘機車經過，因全案只有被害人單一指述，欠缺其他補強證據，今天判為無罪。

王瑞豐委任律師、前立委邱顯智表示，王瑞豐的正義等了27年，始終相信他的母親等不到宣判，已在去年離世，因全案指證有很多問題，他希望檢方別再上訴，讓全案就此確定。

1997年5月18日，王瑞豐被控和陳男騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女黑色皮包，得手後加速逃逸。警方當晚10點多循線查獲王，將他移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

該部初審判王6年3月徒刑，王聲請覆判，海岸巡防司令部撤銷發回更審，後來因軍事審判法於1999年修正，由國防部南部地方軍事法院審理。

王後來被依共同搶奪財物罪判刑5年，上訴國防部高等軍事法院高雄分院雖撤銷改判，但仍判刑5年；王再上訴高雄高分院，高雄高分院以上訴不合程式駁回定讞，在國軍監獄服刑2年多，經聲請假釋才出獄。

至於陳男，因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但上訴後，法院勘驗人證、物證，認為證據不足，判陳男無罪確定，形成同一犯行，王瑞豐有罪，陳男無罪。

王瑞豐認為，同一個事實，軍事法院判他有罪確定，和陳男受普通法院無罪判決相比，他僅能就軍事法院判決「違背法令」部分上訴，卻不能就事實認定錯誤部分上訴，主張軍事審判法規定違憲，去年聲請釋憲。