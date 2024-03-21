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台東縣議員黃碧妹詐領出席費4900元 她不用入獄卻仍丟了議員工作

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台東縣議員黃碧妹。圖／翻攝自台東縣議會網站
台東縣議員黃碧妹。圖／翻攝自台東縣議會網站
台東議員黃碧妹4年前沒有出席議會定期會，卻在簽到簿上簽名，詐領2天議會出席、交通費及膳食費共4900元，最高法院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑1年10月，並宣告緩刑2年，褫奪公權1年定讞，黃碧妹不用入監，但仍確定失去議員寶座。

黃碧妹明知縣議會開會期間，未出席當日會議或未參與當日議程的縣議員，不得領取出席費、交通費及膳食費，而她2020年10月20日、21日皆沒有到議會，卻在同年月22日出席第三日議程的職務機會，接續在簽到簿10月20日、21日欄位中簽名，領取共4900元出席、交通及膳食費。

黃碧妹坦承確實有簽名，一審認為她所得財物在5萬元以下，且只是利用事後補簽到的機會為之，情節輕微而依法減刑，另黃碧妹偵查中自白全部犯行，並將全部犯罪所得4900元自動繳交台東縣議會，也符合減刑規定，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑1年10月，並宣告緩刑2年，並應支付公庫15萬元，褫奪公權1年。

黃碧妹上訴，主張貪汙治罪條例法定刑重，且依規定若判刑確定必須褫奪公權而喪失議員資格，而她僅因領取出席、交通及膳食費4900元，即要喪失議員資格，所受得懲罰過苛，認為自己犯行應適用普通詐欺罪，而不該當貪汙的構成要件。

二審認為貪汙治罪條例相關規定，是為嚴懲貪汙、澄清吏治而制定，雖法定刑嚴竣，但為維繫立法目的，難認有明顯違憲，應屬立法機關裁量形成空間，且條例中有減刑規定，應沒有科處與責任不相稱的重刑刑罰，而有違反罪刑均衡原則。

二審指出，黃碧妹違反貪汙利用職務機會詐取財物罪被判刑，顯已破壞國民對政府信賴及社會公義，若沒有宣告褫奪公權，而可以繼續擔任議員職務，無法建構國民對政府信賴及社會公義，認為褫奪公權有必要性，仍維持一審判決；最高法院駁回上訴，全案定讞。

台東 議員 貪汙

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