26年前一兵被控搶奪入獄「同夥卻無罪」 釋憲後再審獲判無罪

王瑞豐今獲判無罪（中）記者張議晨／攝影 男子王瑞豐26年前被控和陳姓男子騎車搶劫，陳男被普通法院判無罪確定，王案發時為一兵，被軍事法院判刑5年確定。同一事實，陳男無罪，王卻因軍職被判有罪，他不服聲請釋憲，憲法法庭認定軍事審判法規定並未違憲，但兩案主要證據相同，准予王聲請再審，高雄高分院宣判後，今認證據不足，判王無罪。

1997年5月18日，王瑞豐被控和陳男騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女黑色皮包，得手後加速逃逸。警方當晚10點多循線查獲王，將他移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

該部初審判王6年3月徒刑，王聲請覆判，海岸巡防司令部撤銷發回更審，後來因軍事審判法於1999年修正，由國防部南部地方軍事法院審理。

王後來被依共同搶奪財物罪判刑5年，上訴國防部高等軍事法院高雄分院雖撤銷改判，但仍判刑5年；王再上訴高雄高分院，高雄高分院以上訴不合程式駁回定讞，在國軍監獄服刑2年多，經聲請假釋才出獄。

至於陳男，因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但上訴後，法院勘驗人證、物證，認為證據不足，判陳男無罪確定，形成同一犯行，王瑞豐有罪，陳男無罪。

王男有罪關鍵在於軍事審判法第181條第5項規定，「不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決違背法令為理由，向高等法院提起上訴」，該條僅限於判決「違背法令」才得上訴。

王瑞豐認為，同一個事實，軍事法院判他有罪確定，和陳男受普通法院無罪判決相比，他僅能就軍事法院判決「違背法令」部分上訴，卻不能就事實認定錯誤部分上訴，主張軍事審判法規定違憲，去年聲請釋憲。

經憲法法庭審理後，去年5月憲法法庭宣判，認為爭議條文雖僅規定被告得以判決違背法令為由，上訴於高等法院，而未規定得以事實認定錯誤為由上訴，但這屬審級救濟制度的規劃設計範疇，是立法形成範圍，相關條文未違憲。

不過，軍事審判法但書適用刑事訴訟法再審規定，釋憲判決另創設再審事由，「受普通法院無罪判決及軍事法院有罪判決確定者，若其主要之證據相同，受軍事法院判決有罪之人，自得以此聲請再審」，且應直接開啟再審程序。

去年6月，王瑞豐在憲法法庭宣判後提起再審，高雄高分院認為，王瑞豐有罪判決與陳男無罪確定判決有許多證據相同，依據憲法法庭判決，明示王瑞豐具超法規再審事由，10月11日裁定准予再審。