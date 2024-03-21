涉非常規交易 國鼎生技董座夫妻各300萬交保

國鼎生技公司曾因新冠肺炎口服新藥解盲而股價飆漲，總裁吳麗玉與擔任董事長的丈夫劉勝勇涉嫌非常規交易，挪用公司資金逾一千萬元。士林地檢署前天搜索，約談十五人依證券交易法偵辦，訊後命吳、劉各三百萬元交保，其他人請回。

士檢重大經濟犯罪專組檢察官掌握興櫃公司國鼎生技人員，涉犯證券交易法非常規交易等事證，懷疑總裁吳麗玉、董事長劉勝勇私自挪用公司資金作為他用，涉案時間二○一五至二○二二年，造成公司損失逾一千萬元。

檢方前天搜索台北、新北、桃園、新竹、雲林、台南等相關處所十九處，約談吳、劉等十五人，其中犯嫌十三人、證人二人，漏夜訊問後命吳、劉各三百萬元交保，初查無涉新冠肺炎新藥。

據了解，國鼎成立廿二年，為牛樟芝起家新藥公司，投入癌症、新冠肺炎等藥物研發及臨床試驗，悟覺妙天與兒子共同持有七千四百張股票，市值達十七億元，為國鼎最大股東。

國鼎二○二二年一月六日發布重訊指出新冠肺炎口服新藥解盲成功，股價飆漲百分之六十七，開盤觸動熔斷機制暫停交易，一夕暴紅，數天後股價下跌；櫃買中心認為，國鼎未充分揭露解盲訊息，公開與事實不符資料，未即時更新或補充相關訊息，核有重大缺失，依興櫃股票審查準則處一百五十萬元違約金。