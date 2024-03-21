出脫持股避損…杏國爆內線交易 檢調約談8人

杏國新藥董事長李志文（右前）、副董事長李易達、發言人李宛頻等人被控內線交易，不法獲利二四○萬元，台北市調查處昨搜索約談八人，移送台北地檢署。記者胡經周／攝影

國內知名藥廠杏輝集團子公司驚傳內線交易。調查局掌握情資，杏國新藥董事長李志文及其擔任發言人的女兒李宛頻、副董事長李易達等人，原以為研發胰臟癌新藥可取得藥證，在利多訊息公告前提前進場買股，但藥證未通過，又在利空消息前賣股避損，兩波內線交易不法獲利共二四○萬元；台北市調查處昨搜索約談李志文等八人，依證券交易法移送台北地檢署。

檢方訊後命李志文女婿友人陳重慶二百萬元交保，前董事賴博雄卅萬元交保，李易達請回。

據調查，杏國研發中胰臟癌新藥SB05PC，二○二一年全球三期臨床試驗解盲未達統計學上顯著意義，但經數據資料分析發現，在特定情況條件下，SB05PC能增加病人整體存活期，可維持病患生活品質，因此重新將臨床試驗計畫書送美國食藥局（ＦＤＡ）審查。

李志文等認為藥證會通過，透過陳重慶等人頭買股，二○二○年四月七日，杏國發布「研發中新藥SB05PC（EndoTAG-1），通過美國食品藥品監督管理局准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」重大訊息，待股價上漲，相關人出脫持股獲利。

二○二二年五月，杏國新藥與ＦＤＡ視訊會議，結論停止胰臟癌新藥SB05PC三期試驗，後續待ＦＤＡ針對該臨床試驗計畫書內容修正指示再補件。李志文等人意外藥證竟未通過，涉於同年五月十八日利空消息公告前，利用掌握資訊優勢，出脫持股規避損失。

杏國新藥為杏輝集團子公司，二○○八年成立於宜蘭，資本額十五億元，胰臟癌新藥是研發主力。