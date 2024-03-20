杏國新藥涉內線交易 董座李志文移送北檢漏夜複訊

國內知名藥廠杏輝集團子公司驚傳內線交易。調查局掌握情資，杏國新藥董事長李志文、女兒李宛頻（杏國發言人）、副董事長李易達等內部人，在胰臟癌新藥利多訊息公告前，提前進場買股，之後又在利空訊息公告前賣股避損，不法獲利上百萬元；台北市調查處今天搜索約談8人到案，李志文深夜被依違反證交法移送台北地檢署，檢察官漏夜複訊中。

李志文被調查官帶進地檢署時，面對媒體詢問有無內線交易？他回應說「沒有啦，等一下就知道了」，媒體再追問是不小心講的嗎？李志文回說「應該是」；同案移送的杏國新藥協理樓怡美未發一語。

另外，同案約談的李志文女婿友人陳重慶200萬交保、副董事長李易達請回、前董事賴博雄30萬交保，李志文與女兒李宛頻等人漏夜複訊。

調查指出，2020年4月7日，杏國還發布「研發中新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食品藥品監督管理局准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」的重大訊息，李志文等人在重訊公告前，事先進場買入股票，帶股價上漲後，出脫持股獲利。