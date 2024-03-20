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杏輝子公司董座涉洩重大內線消息…親友炒股獲利 檢調兵分10路搜索

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」（股票代碼：4192）李姓董事長、副董事長及發言人等8人，於2022年間，涉嫌洩漏利多或利空重大消息給親友，親友各獲利數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，預計稍晚訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易罪嫌偵辦。

據官網，杏國新藥為杏輝集團的子公司，2008年成立於宜蘭，主要開發新藥與管理業務。

2022年4月7日，杏國在公開資訊觀測站公告「研發中新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食品藥品監督管理局（FDA）准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」的利多消息。

同月11日，杏國再發布利空消息，為了改善本公司財務結構，董事會決議，擬辦理減資以彌補虧損，減資6億5466萬元。

杏國新藥的董事長、副董事長及發言人等人互為家屬，檢調懷疑，涉嫌洩漏上述利多與利空的內線消息給親友，親友在法令規定不得交易期間買賣股票，各獲利約數十萬，涉犯證券交易法171條第1項第1款之內線交易等罪嫌。檢調今兵分10路搜索，預計稍晚將訊問8名被告。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內線交易 美國 財務

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