杏輝子公司董座涉洩重大內線消息…親友炒股獲利 檢調兵分10路搜索

藥品製造商杏輝醫藥集團旗下子公司「杏國新藥股份有限公司」（股票代碼：4192）李姓董事長、副董事長及發言人等8人，於2022年間，涉嫌洩漏利多或利空重大消息給親友，親友各獲利數十萬。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索，預計稍晚訊問8人，全案朝證券交易法之內線交易罪嫌偵辦。

據官網，杏國新藥為杏輝集團的子公司，2008年成立於宜蘭，主要開發新藥與管理業務。

2022年4月7日，杏國在公開資訊觀測站公告「研發中新藥SB05PC (EndoTAG-1)，通過美國食品藥品監督管理局（FDA）准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」的利多消息。

同月11日，杏國再發布利空消息，為了改善本公司財務結構，董事會決議，擬辦理減資以彌補虧損，減資6億5466萬元。