黃國昌緊盯im.B吸金90億案 女法官「專門開一庭」聽500被害人心聲

涉及90億元犯罪所得的im.B吸金案偵查中主嫌、台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒5人羈押禁見，移審後重要被告續押，全案被害人達500人以上，台北地方法院訂5月21日單獨通知被害人出庭陳述，並依他們的供證作未來量刑參考。

重金庭受命法官許芳瑜是依刑事訴訟法第271條「審判期日，應傳喚被害人或其家屬並予陳述意見之機會」規定，通知被害人有說話的權利，目前聯繫進度為9成被害人表示有興趣，200人承諾法院會出庭，確定人數還在統計。

法院決定商借台北市司法新廈院、檢共用的大禮堂開庭，純粹傳喚被害人，被告、辯護人則不必到庭，預估出庭人數眾多，法官已著手填寫行政支援單，必要時，搭配架設大型法庭投影設備，也調整書記官、法警人力配合出勤。

民眾黨立委黃國昌對im.B吸金案發展始終緊盯不放，除帶隊在法院外陳抗，本周一在立法院司委會另就個案提出質詢。

吸金案的案情發展也「驚嘆號」不斷，記憶點更多。曾耀鋒曾化名「曾國緯」逃避通緝卻持續犯罪，法務部長蔡清祥證實他吃下4張通緝令；曾耀鋒被爆料無償提供民進黨前宜蘭選區立委陳歐珀房舍，陳因此放棄競選連任。

此外，外傳有檢察體系「明星級」人物與曾耀鋒過從甚密，台灣高檢署一度啟動行政調查，但查無違法亂紀，而曾耀鋒的共犯女友張淑芬於檢調搜索時遭查扣價格不斐的名牌包偵查中變現，未多久，黑市出現冒牌的「im.B牌」高檔包在流竄。

im.B自救會發言人林家輝曾提「正視起訴品質低落 籲請強化偵辦能量」、「徹查所有金流 追回不法所得」、「追究懈怠責任 還我基本公道」、「揪出所有共犯、重懲吸金詐騙」等訴求。

黃國昌則曾說檢調查扣有關的土地現值為「膨風」，還質疑曾耀鋒提供給陳歐珀的高檔保母車並沒有出現在扣押清單裡。

曾耀鋒2016年與父親曾明祥、張淑芬開設im.B平台，佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購，7年吸金90億916萬8900元，約5000人被害，537人提出詐欺告訴。