曾因新冠新藥爆紅 國鼎生技內部爆涉非常規交易 董座夫婦各300萬交保

國鼎生技（4123）因新冠肺炎口服新藥解盲成功，股價飆漲爆紅，士林地檢署昨天依證券交易法「非常規交易」等罪嫌，搜索雙北、桃園、新竹等19處，約談15人，漏夜訊問後高層夫妻總裁吳麗玉、董事長劉勝勇2人，各交保3百萬元，其餘人請回。

國鼎生技2022年1月6日，因新冠肺炎口服新藥解盲成功，股價飆場67%，開盤觸動熔斷機制暫停交易，一夕爆紅，網友查出悟覺妙天與兒子共同持有7400張股票，市值高達17億。

士林地檢署重大經濟犯罪專組檢察官，掌握國鼎員工涉犯證券交易法第171條「非常規交易」等，本月19日搜索台北、新北、桃園、新竹、雲林、台南等相關處所19處，約談共計15人，其中犯嫌13人、證人2人。經檢察官漏夜偵訊後今凌晨，總裁吳麗玉、董事長劉勝勇2人，各交保3百萬元，其餘人請回。

據悉，國鼎員工涉證交法與新冠肺炎新藥無關，犯罪時間點為2015至2020年間，檢方持續偵辦釐清相關事證。士檢表示，全案持續積極調查，釐清相關涉案事實，並秉持毋枉毋縱原則，依法嚴處。

因全案涉嫌證券交易法「非常規交易」，昨天士林地檢署展開大搜索，士林地檢署今指出，地檢署重大經濟犯罪專組檢察官，偵辦興櫃公司國鼎公司員工，涉犯證券交易法第171條「非常規交易」等，3月19日搜索台北、新北、桃園、新竹、雲林、台南等相關處所19處，約談共計15人，檢察官漏夜偵訊後今凌晨，總裁吳麗玉、董事長劉勝勇2人，各交保3百萬元，其餘人請回。