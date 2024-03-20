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苗栗造橋鄉民代表委堂叔賄選 二審逆轉判當選有效

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣造橋鄉鄉民代表陳有凌被控委其堂叔，交付5000元現金給徐姓選民，要求選民一家投票支持，陳的對手林鳳珠據此提出當選無效之訴，一審認定陳當選無效，二審今廢棄，認為不能排除陳堂叔有自發性替陳買票的可能性，改判當選有效，全案確定。

陳的競選對手林鳳珠指控，苗栗縣造橋鄉鄉民代表陳有凌在前年選舉期間，為求當選，委由陳姓堂叔，以每票1000元的代價，在前年11月12日及同年月中旬某日，分別交付4000元、1000元給兩位徐姓選民，要求徐等5人投票給陳有凌，林據此提出當選無效之訴。

一審判陳有凌當選無效，陳上訴台中高分院，二審今天審結，廢棄一審判決，改判陳當選有效。

台中高分院指出，陳有凌的陳姓堂叔雖然有向徐姓選民買票賄選的行為，但陳有凌並未招募或委請其堂叔擔任助選人員；陳的堂叔在刑事案件歷次偵查、審理時，都證述是自己出錢行賄，陳有凌並不知情等語。

高分院指出，二人基於叔姪親誼，見該次選舉競爭激烈，為期陳有凌當選，就自行決意自掏腰包，向與其素有交往、關係良好且住在附近的徐姓選民買票，也有可能，尚不足認定，其所述自發性買票是刻意製造斷點與陳有凌切割，或有何不合理之情形。

高分院指出，此案因缺乏證據，足以證明陳有凌對陳姓堂叔的賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背本意，而推由陳姓堂叔實行賄選的情事，參以檢察官也未查得陳有凌本人有何賄選的事證，也不能認陳有凌有共同賄選行為，因此廢棄原判決，改判當選有效，全案確定。

苗栗縣造橋鄉鄉民代表陳有凌被控涉嫌賄選，台中高分院今廢棄一審判決，改判陳當選有效。圖／本報資料照
苗栗縣造橋鄉鄉民代表陳有凌被控涉嫌賄選，台中高分院今廢棄一審判決，改判陳當選有效。圖／本報資料照

賄選 選罷法

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