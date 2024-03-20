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阮綜合前副院長妻遭毆重傷 動機未明…黑衣人判賠136萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄阮綜合醫院多年前爆發經營權之爭，時任副院長阮仲炯妻子阮蘇貞，遭宋姓男子埋伏痛毆重傷，動機未明，檢方雖曾指宋動手應與經營權有關，二審不採，依重傷害罪判宋男4年6月確定。附帶民事賠償部分，宋男則要賠償阮蘇貞136萬元。

1946年，阮朝英在高雄創設「阮內兒科診所」，後由4個兒子經營發展為社團法人阮綜合醫院，病床規模達648床。阮朝英有4子、2女，老大阮仲鏗曾任副院長，老二阮仲垠已過世，老三阮仲洲是現任董事長，老四阮仲炯則曾任副院長，負責醫院財務

2019年間，阮綜合醫院爆發經營權之爭，當年5月社員總會進行董監事改選前夕，同年月31日上午8時許，阮仲炯妻子阮蘇貞出門時，埋伏的宋姓男子出現在阮蘇貞車旁，

宋男見阮蘇貞現身，詢問「是不是阮太太」，阮回應「是」以後，隨即遭宋男持棍棒痛毆，事後他搭乘計程車逃逸，在市立殯儀館公廁換好衣物，「變裝」後由另名辛男接應離開。

阮仲炯妻子阮蘇貞送醫確認重傷，有腦震盪、鼻骨骨折、左前臂尺骨骨折與撕裂傷、左大腿與膝蓋血腫挫傷、唇、胸腹部多處挫傷擦傷等傷害，阮案發後開記者會，指遭毆原因不單純，請檢調查明真相。

高雄市警方逮捕宋姓、辛姓兩名嫌犯，宋男辯稱是因行車糾紛，否認與董監事改選有關，辛男則稱只是開車載人，不知道宋男去打人。

但檢方認為，宋男自稱是臨時起意，卻預先準備好衣褲，且辛男是宋男老闆，怎會有老闆甘願如此奔波接送員工，加上宋男供詞多變，認定動機與事實不符，依重傷害罪起訴宋男、辛男。

高雄地院審理時，宋男仍未交代作案動機，法官認定他以不存在的行車糾紛飾詞，掩飾動機，且在光天化日下動手，顯示目無法紀，依重傷害罪判4年6月。

檢方、宋男不服一審判決上訴，檢方上訴理由稱宋男雖堅不吐露真實犯案動機，但卷證顯示阮蘇貞扯入醫院經營權糾紛，直指宋男犯行實含有恐嚇、強制等犯罪內涵，就此而言，應量處更為合理刑度。

二審合議庭根據醫院診斷及鑑定報告，認為宋男未說明真正犯案動機，無法推論阮蘇貞遭毆是醫院經營權糾紛所致，因一審量刑已審酌檢方事證，在法定刑度內，酌量科刑，駁回檢方、宋男上訴，今年2月最高法院判決定讞。

阮蘇貞另提刑事附帶民事賠償，向宋男求償1000萬元精神慰撫金及36萬3525元醫療及看護費，高雄高分院審理後，認為精神慰撫金以100萬元適當，加上醫療、看護費，宋合計要賠償136萬3525元。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

傷害罪 財務

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