監察院籲「最老死囚」移付非常上訴 法務部：文轉檢察總長

針對監察院籲請法務部對全台年紀最老死囚「王信福案」移付非常上訴及再審，法務部上午表示，目前尚未接獲來函，如文到，即將個案轉由台灣高檢署研議是提起再審之訴，並文轉最高檢察署研議是否提非常上訴。

法務部官員表示，法務部是檢察行政機關，不就個案審認、判斷，但會將監察院有關資料轉請台灣高檢署分案研議，並轉文給最高檢察署請檢察總長審酌是否替王信福提起非常上訴。

現年72歲的王信福是目前全台年紀最老的死刑犯，他1990年捲入卡拉OK殺警案，遭判處死刑確定。

王信福1990年8月10日晚間帶著懷孕女友張清梅到「船長卡拉OK店」慶祝，發生2名員警在場喝酒，卻遭槍手陳榮傑持槍殺害案，王信福案發後逃亡遭通緝，陳榮傑則被捕判處死刑確定，陳1992年已槍決伏法。

不過，陳榮傑審判中供稱槍支來源是王信福、是王下令殺警，王逃亡多年，2004年因眼疾返回台灣就醫遭到逮捕，王雖否認犯案，但最高法院2011年判處王信福死刑定讞。