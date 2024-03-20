超商女店員有大陸口音 老兵氣炸狂譙「共諜、紅衛兵」挨告結果出爐

自稱是海龍蛙兵退伍的王姓男子到超商購物，請女店員幫忙微波食品，等了30分鐘都沒好，追問店員後聽到對方有大陸口音，王男卻脫口「大陸妹就是共諜、共產黨員、紅衛兵」、「漢賊不兩立」，怒譙五字經後被女方提告，法官依公然侮辱罪判罰5千元定讞。

2022年12月23日早上9點多，王男在高雄市新興區某便利商店買微波食品，結果等了30分鐘食物都沒微波，到櫃台詢問還要多久，一聽到女店員講話帶有大陸腔，惹得王男不滿。

王男在店裡質問女店員，「你是哪裡人」、「我看不起大陸妹」、「我看不起你們大陸你知道嗎」、「你們大陸妹瞧不起台灣人嗎」、「我一生一世看不起大陸妹不是假的」、「X你娘機掰大陸妹算什麼東西啊」、「大陸妹全部給我滾回去你們大陸」！

女店員不滿王男辱罵，拿出手機錄影存證，事後報警提告，高雄簡易庭審理時，王男稱當時他問店員好了沒有，突然聽到大陸妹的口音，也不理人，請她道歉卻拿起手機錄影，他是覺得人格受到羞辱。

但法官認為，王翁用五字經當眾罵人，足以令人感到難堪、不快，因此依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役。

王男不服判決上訴，高雄地院上訴審時，王男自稱五字經是口頭禪，沒有駡人的意思，還稱以前在金門當海龍蛙兵，看到很多學長學弟死在金門，想到學長們用生命換來台灣的安全，才會脫口。

王男表示，若店員是台灣人的話他不會罵，他是為弟兄流眼淚，「我們這一代是漢賊不兩立，大陸妹就是共諜、共產黨員、紅衛兵」。

二審法官認為，王男以五字經辱罵超商店員，已損害女店員名譽，原審認事用法均無不當，量刑妥適，維持原判決確定。