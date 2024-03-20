王信福案曾被寫成書 還被拍成電影

王信福被控於1990年殺死2名警員，遭處死刑。圖／聯合報系資料照

王信福案不只監委想平反，這起人權團體長期救援的案件，曾撰寫多起冤案、長期關心死刑犯的作家張娟芬也曾書寫流氓王信福一書，還集結法律界、藝文界人士，拍成審判王信福的影片，是人權團體長期關注的知名案件。

長期關心死刑、司法議題的作家張娟芬，在《流氓王信福》一書中，如偵探般抽絲剝繭般寫出一個底層小人物在司法中可能遇到的不公遭遇；尤其又跟台灣的戒嚴時代、流氓管訓等時代背景結合，讓讀者可看見戒嚴歷史荒謬殘酷的一面。

台灣雖早已結束戒嚴，但戒嚴時代的流氓管訓制度，改變了王信福的一生，他現在仍以死刑犯的身分在台南看守所中，這位最高齡死刑犯的故事，也被人權團體視為是時代造成的冤案。

2020年，張娟芬、錢翔導演的《審判王信福》影片，更集合了法律界、藝文界人士共同參與：包括由藝文界的馬世芳飾演檢察官，曾為多起著名案件辯論的律師黃致豪飾演辯護律師，作家張惠菁飾演審判長，已平反的前死刑犯、冤案受害人徐自強飾演王信福，鄭性澤、莊林勳飾演法官，在藝文、社運圈也引起不少話題。