連一鮑魚前董座鍾文智曾逃亡柬埔寨 他「這原因」獲准改用電子手環監控

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油TDR（台灣存託憑證），二審判17年6月徒刑，沒收4.4億元不法所得，案件上訴三審審理中，因鍾在法院審理期間兩度冒用他人護照赴柬埔寨，有棄保逃亡的事實，被法院裁定以電子腳環科技設備監控；鍾以身體健康原因聲請改用電子手環或交付手機，台灣高等法院裁定准許變更改以電子手環監控，可抗告。

鍾文智聲請主張，他因接受電子腳鐶科技設備監控，電子腳鐶摩擦患部，導致乾癬症加劇，已嚴重影響他的身體健康，請求將電子腳環變更為交付手機或電子手環。

高院指出，鍾文智2023年10月18日被裁定接受電子腳環監控，而依鍾提出的醫院診斷證明書，鍾左下肢因腳環摩擦，而造成病灶加劇，建議移除以利復原及避免傷口感染。

高院認為，依高檢署函覆電子手環及腳環性能，腳環定位方式較多，定位及訊號較穩定，腳環主體及表帶不易被破壞，強固性優於手環；腳環也可搭配居家調取器進行居家監禁功能，手環無此功能。

裁定指出，電子手環定位方式、強固性不如電子腳環，但二者差異不大，均可有效達成定位監控所在，而鍾文智未受居家監禁處分，沒有以電子腳鐶監控的急迫必要，裁定變更將電子腳環監控變更為電子手環，時間截至今年10月17日為止。