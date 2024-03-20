賣過期10年蛋黃粉大賺7000萬 華肝基因董座等5人被判刑

華肝被檢舉出售過期蛋黃粉，當時檢調會同衛生局查封相關產品。本報資料照片

華肝基因公司涉嫌將過期近10年的蛋黃粉，販賣給下游廠商製作成「好欣泉」等28件錠膠狀或粉狀食品，再販售給消費者，獲利將近7000萬元，檢方依詐欺罪起訴華肝負責人陳昌平、鍾姓研發主任等5人，高雄地方法院審理後，陳昌平判刑3年8月，其餘主管則處1年8月至2年6月徒刑，近7千萬不法所得沒收。可上訴。

華肝由醫師陳昌平創立，陳為台大醫科畢業，後旅美取得約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，曾在南加州大學任教18年。

2007年，華肝研發特定基因體雞蛋，將蛋黃、蛋白分離後，委託雲林縣代工廠銘崎公司生產「IgY蛋黃粉」，為公司明星產品。

但市場銷售不如預期，蛋黃粉又只能存放1年，華肝未依程序銷毀過期的蛋黃粉，拿掉保存期標籤後，銷售給下游保健食品廠商，再由廠商製造「甘益壯」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品。

華肝基因股份有限公司被查獲使用過期9年的蛋黃粉，使用在28款產品中。圖／食藥署提供

2019年5月，高雄市調查處接獲檢舉，由高雄地檢署指揮搜索華肝公司及相關下游業者，查獲大批成品5435公斤及庫存品45746公斤，並帶回陳昌平、鍾姓研發主任、徐姓業務主管及倉管人員等5人。

檢調發現，華肝等人明知道這批蛋黃粉已經過期，卻仍在2011年起至2019年間，將這批過期的蛋黃粉更改製造、保存日期後，出售給下游的生技公司，而利用逾期蛋黃粉製成的成品，銷售地點遍及台北、台中、桃園、宜蘭縣等地。

檢方根據在華肝查扣的出、入貨單據，以及徐男、鍾男等人證詞，發現華肝靠著出售這批逾期的蛋黃粉，至少獲利近7000萬元，不少成品銷售後，已被不知情的消費者吞下肚，涉案5人被依詐欺罪嫌起訴。

法院審理時，陳昌平辯稱，蛋黃粉在國際保存年限都是20年，在Amazon網站也能買到保存期達20年的粉末。

陳的辯護律師還稱，乾燥蛋黃粉可做軍糧，常溫保存可達25年，且抗體依研究結果，經過12年、26年依然有功效，何況華肝將蛋黃粉保存在冷凍庫中，保存期應該更長，檢方無法證明蛋黃粉已劣化或變質，不能認定陳昌平有詐欺犯行。

法官認為，銘崎代工時，是依公司內部檢驗標準在外包裝貼上保存期限，若華肝對其現有疑問，應提出檢驗資料更正，但華肝卻未向銘崎反映保存期限問題，要求銘崎公司更改，反而自行撕下製造、保存期限標籤。

另外，依據多名公司員工證詞，陳昌平早知蛋黃粉過期，甚至開會時都提過蛋黃粉已過保存期限，多次向陳昌平提醒，陳卻未下指示，還指蛋黃粉可保存20年，便置知不理。

法官綜合事證，認定陳昌平怕影響下游代工廠製造意願，隱匿製造日期及保存期限，主觀上有詐欺不法意圖及故意，依販售24次計算，各依詐欺取財罪判刑10月至1年9月不等徒刑，合併應執行3年8月。

其餘涉案4名主管則處1年8月至2年6月徒刑，2011年起至2019年間出售蛋黃粉獲利6944萬元列為不法所得，宣告沒收。可上訴。