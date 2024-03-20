楊謹華砸錢買內湖豪宅 遭建商求償1577萬違約金...她反控「廣告不實」

楊謹華。圖／聯合報系資料照片

藝人楊謹華10年前購買位於台北市內湖區、逾6000萬元的預售屋，但建商和地主指控她未配合繳款、銀行對保，提告請求給付1577萬餘元違約金，楊謹華反控建案「廣告不實」要求返還已繳納的款項1729萬元，台北地方法院判雙方皆敗訴，可上訴。

青霖建設和地主主張，楊謹華2014年6月經代銷公司購買「溫布敦19」預售屋和2個車位，約定買賣金額為6283萬元，雙方也簽訂房屋及土地買賣契約；楊謹華繳納一部分款項1729萬元後，就未再繳錢，也沒有配合銀行對保、產權移轉用印。

青霖建設指出，公司2023年6月23日以律師函解除契約，並沒收案價金15%計算的懲罰性違約金、請求損害賠償，扣除楊謹華已付的1729萬元，提告要求楊謹華應給付青霖公司777萬餘元、地主799萬餘元。

楊謹華反駁，建案打著「國家網球公園第一排」、「三面採光通風，正面收納國家網球公園美景」廣告詞，代銷也強調視野遼闊，令她深信周邊不會被其他建物遮擋才簽約，未料2017年7、8月間，建案接近完工，她發現房子距離2017年6月完工啟用的台北市網球中心很近，且遮擋視線，與廣告完全不同。

楊謹華指出，她向建商和代銷反應均未獲正面回覆，她2017年8月22日發函給青霖公司等人，以受詐欺而買賣為由，表達撤銷購買房地契約，認為青霖公司和地主不得再請求損害賠償、違約金等。

楊謹華另提反訴，認為雙方買賣契約已經撤銷而失效，青霖公司和地主應返還她已給付的款項，各518萬7000元、1210萬3000元。

但青霖公司、地主指出，廣告文宣雖表明「國家網球公園第一排」，但當時台北市政府因世大運而興建網球館，但細部設計規劃尚未定案，公司並無廣告不實，代銷也沒有表示視線不會被遮擋。

法院指出，根據房產平面圖、廣告文宣，沒有隻字片語提及建案視野遼闊、不會遭鄰近建物遮蔽，難認建商銷售時有強調棟距寬敞；代銷人員作證指出，銷售時會給客戶看網球館的圖面資料，並告知網球中心仍在規劃階段，且現場建案模型也可看出對面有網球中心，楊謹華看屋時因9、10樓已售出，所以有建議買8樓。

法院也根據楊謹華和代銷人員的對話，認為楊謹華購屋前，代銷人員確實有交付網球館圖面，並說明場館規劃及與建案相應的位置；至於楊謹華聲請傳喚客變設計師、藝人Selina前夫、律師張承中作證，但設計師沒有到建案現場，對網球中心規劃也沒有印象，張也否認受託寄發存證信函，也未參與雙方簽約的過程。

法院認為，青霖公司委由代銷賣房地時，沒有隱匿或使用詐術使楊謹華陷於錯誤，而青霖公司2023年6月發函解除買賣契約，經計算可請求楊謹華給付違約金各282萬餘元、659萬餘元，共計942萬餘元，但楊謹華已繳納1729萬元，扣除後則青霖建設、地主無權再請求違約金；另楊謹華反訴請求也沒有理由，判決雙方皆敗訴。