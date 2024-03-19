保六警跑3千公尺4天後猝死…遺孀想領524萬保險金 判決結果出爐

保安警察第六總隊吳姓警員4年前參加3000公尺跑步測驗，返回監察院4天後猝死，遺孀認為吳是意外死亡，向南山人壽、新光人壽請求給付總計524萬餘元保險金，一審判決敗訴；遺孀上訴，台灣高等法院今再度判決敗訴，可上訴。

遺孀主張，她曾以丈夫為被保險人，向南山人壽投保意外、傷害險等，保險金額共424萬餘元；另監察院公務人員協會也替丈夫向新光人壽投保團體傷害險100萬元。丈夫2019年5月13日下午14時30分許，於攝氏32.8度環境下，應長官要求參加保六總隊3000公尺跑步測驗勤務，結束返回監察院時，出現身體發熱、臉色蒼白、四肢無力等熱衰竭或熱中暑症狀，並引發橫紋肌溶解症。

遺孀認為，丈夫隔天凌晨3時許起床後，因症狀尚未恢復而頭痛、身體發熱，出門值勤前曾向她訴說身體不適，勉強上班也因身體無力被同事送至台大醫院就醫，診斷有發燒、疑似泌尿道感染，丈夫返家仍有不適，請假休養，但同年月15日，丈夫抽搐、無力，再度送醫急救，17日身亡。

遺孀指出，銓敘部認定丈夫死因符合「辦公場所或公差（出）執行任務，猝發疾病以致死亡」意外死亡，並核發撫卹金，但她向南山、新光人壽請求給付保險金卻遭拒，因此提告要求南山人壽給付424萬餘元、新光人壽給付100萬元。

一審認為，依照因公死亡證明書、醫院診斷證明書、相驗屍體證明書和銓敘部函文，都沒有提及吳是因3000公尺跑步測驗所致意外身故，也未提及吳是因熱衰竭、橫紋肌溶解症而身故，認為遺孀沒有盡舉證責任。

一審認為，檢方相驗屍體證明書是記載「自然死」，也就是沒有勾選意外死亡，死因記載敗血性休克、腎臟發炎、急性壞死性腸炎等，可知吳是因為敗血性休克等疾病自然死亡，並非意外身故，不符合請領保險金的要件，判決遺孀敗訴。

遺孀不服提上訴，高院認為經法醫研究所解剖鑑定，吳生前急性壞死性腸炎、腎臟發炎，併發敗血症死亡，死亡方式為「病死」，認為吳並非因不可預見的意外事故身亡。