詐騙集團車手領三百多萬判4年10月 彰檢認太輕提上訴

網路詐騙、電信詐欺案充斥，被害人日增，但法院經常予人判刑過輕印象，彰化一名吳姓詐欺集團提款車手協助詐騙集團提領高達363萬多元，被害人共有36人，彰化地方法院日前審結判刑4年10月，彰化地檢署認為，若以一罪一罰論，吳男應處刑刑47年11月，刑度太低不足以警懲被告，因此檢方提上訴，請求法院從重量刑。

38歲吳姓男子去年加入由代號「順風順水」、「牛軋糖」等人組成的通訊群組，開始擔任詐欺集團取款車手，負責接受指示持人頭帳戶提款卡，至各處自動櫃員機提領由該詐欺集團其他成員詐欺所得贓款，並約定其報酬為每日3千元，在去年6、7月間共提領36名被害人匯款高達363萬多元，以此獲取十天薪資3萬元。

詐騙集團其他成員誆稱被害人因網路被駭客入侵，導致超買多組產品，需辦理退款，再假冒郵局人員要求操作轉帳；或在拍賣平台假冒買家，誆稱欲購買商品，要求和被害人加LINE聯繫，後再以無法順利下單，要求被害人平台客服聯繫，再假冒客服人員稱須驗證身分，並與銀行客服聯繫，指示操作時讓被害人匯出款項等，吳男領錢地點多在彰化縣。

彰化地檢署依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢防制法等將吳男起訴，彰化地方法院審理後，日前依被害人共有36人，每罪各處1年2月至1年7月不等，最後定應執行有期徒刑4年10月。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，若以一罪一罰論，總計刑期達47年11月，但法院最終卻僅定應執行有期徒刑4年10月，約為總刑期10％，等同原判決所宣告刑期中，約有9成犯罪刑期無庸執行，不僅不足以警懲被告並促使其悔改自新而達矯正之效，且吳男迄今並未與告訴人等和解賠償告訴人，告訴人等所受損害也無從彌補，更難以嚇阻居高不下的詐欺犯罪。

吳宇軒說，臺灣高等檢察署日前即邀集檢警調各機關，推動共同促進電信詐欺案件妥適量刑，決議從警詢及偵查階段即加強刑法第57條科刑資料蒐集，於偵查終結時針對部分惡性重大案件，向法院請求從重量刑，並於收受判決時監督量刑，適時提起上訴，以契合社會法律感情。