快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散熱模組大廠超眾被日企收購 家族2人涉內線交易遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

散熱模組大廠尼得科超眾（6230），2018年間經日本電產株式會社公開收購，原本一手打造超眾公司的吳氏家族，經家族會議取得共識同意收購案，不料家族第一代「五叔」吳男，及原持有7百張股票的陳男明知此重大消息，涉在限制交易期間買賣股票，擬制性獲利分別66萬餘元、7百萬餘元。2人犯行曝光遭調查，認罪繳回犯罪所得，士林地檢署偵結，依內線交易罪嫌起訴2人。

超眾公司是吳氏兄弟在1973年間攜手創立，經營散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板製造。因吳家兄弟逝世，公司轉由第二代接班經營，但第二代接班人並非散熱製造產業出生，但希冀公司繼續傳承、成長，有意尋找專業經理人接手，2018年間對於供應商「日本電產株式會社Nidec Corporation」提出併購案，極感興趣，因此開家族會議，獲得家族首肯同意此事。

日產電機2018年7月傳送備忘錄定稿給時任董事長吳女（涉案部分移轉管轄），將兩階段收購，公開收購價106元，董事席次中5名及董事長，由日產電機指派出任等，當年7月19日吳女簽署備忘錄回傳日產電機。

起訴指出，「五叔」吳男，是超眾公司第一代成員，2018年7月15日在家族會議中，知悉日產電機提出106元公開收購價，得知此重大消息，在當年9月20日至27日，分別買進29張公司股票，消息公開後10個營業日均未賣出，依消息公開後10日收牌平均價105.3元計算，擬制性獲利分別66萬9920元。

另一人涉內線交易的則是，吳家排行老六的國小同學陳姓男子，陳男因和第一代經營者有淵源，持有7百張股票，且在董事會擁有一席之地，陳男安排法律系背景的女兒（獲不起訴）擔任董事，從女兒得知此日產電機與吳氏家族併購案，收購條件為分配董監事席次，若公開收購，即失去此董事會席次，女兒在代表全體應賣人簽署備忘錄定稿後，轉告陳男此事；陳涉嫌同樣在限制交易期，2018年7月23日至同年9月28日，共買賣公司625張，計算擬制性獲利分別713萬9990元。

全案經新北市調查處送辦，檢方認定，本案重大消息明確日為2018年7年15日吳氏家族會議，一致同意參與公開收購日，吳男、陳男涉證券交易法內線交易罪，依法起訴，2人偵查中認罪，也繳回犯罪所得，建請依法減刑。

內線交易 日產

延伸閱讀

遭爆非自釀 東成醬油：採購部分基底彌補產能

台南知名東成醬油遭爆非自釀 黃偉哲：朝食安、誠信調查

曾被選林志玲結婚伴手禮 台南東成醬油遭爆「非自釀」 業者駁斥

虎山 車用鏡頭報捷

相關新聞

因郭台銘連署遭訴…他稱因綠營民代允諾債務免還 法官下月宣判

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，涉嫌以每份200元代價收購435份連...

憲法訴訟新制上路2年…不受理案件比例高達95％ 司法院解釋原因了！

憲法訴訟法新制上路後，立委曾質疑不受理比例逾九成，司法院今公布統計數計，2年來新收案5730件，期間終結5589件，其中...

台南議員施余興望被控賄選無罪 檢方不服上訴遭駁回

台南市山地原住民市議員施余興望等7人被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，依涉買票及散布...

詐騙集團車手領三百多萬判4年10月 彰檢認太輕提上訴

網路詐騙、電信詐欺案充斥，被害人日增，但法院經常予人判刑過輕印象，彰化一名吳姓詐欺集團提款車手協助詐騙集團提領高達363...

散熱模組大廠超眾被日企收購 家族2人涉內線交易遭起訴

散熱模組大廠尼得科超眾（6230），2018年間經日本電產株式會社公開收購，原本一手打造超眾公司的吳氏家族，經家族會議取...

無照保母月收萬八照顧男嬰 才7天就害嬰撞頭腦出血得賠44萬

台中陳姓女子未領有保母證照卻違法以每月1萬8000元收托1名未足歲男嬰，才照顧7天就讓嬰兒獨自在沙發上，自己去廚房泡牛奶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。