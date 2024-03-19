散熱模組大廠超眾被日企收購 家族2人涉內線交易遭起訴

士林地檢署。記者李隆揆／攝影

散熱模組大廠尼得科超眾（6230），2018年間經日本電產株式會社公開收購，原本一手打造超眾公司的吳氏家族，經家族會議取得共識同意收購案，不料家族第一代「五叔」吳男，及原持有7百張股票的陳男明知此重大消息，涉在限制交易期間買賣股票，擬制性獲利分別66萬餘元、7百萬餘元。2人犯行曝光遭調查，認罪繳回犯罪所得，士林地檢署偵結，依內線交易罪嫌起訴2人。

超眾公司是吳氏兄弟在1973年間攜手創立，經營散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板製造。因吳家兄弟逝世，公司轉由第二代接班經營，但第二代接班人並非散熱製造產業出生，但希冀公司繼續傳承、成長，有意尋找專業經理人接手，2018年間對於供應商「日本電產株式會社Nidec Corporation」提出併購案，極感興趣，因此開家族會議，獲得家族首肯同意此事。

日產電機2018年7月傳送備忘錄定稿給時任董事長吳女（涉案部分移轉管轄），將兩階段收購，公開收購價106元，董事席次中5名及董事長，由日產電機指派出任等，當年7月19日吳女簽署備忘錄回傳日產電機。

起訴指出，「五叔」吳男，是超眾公司第一代成員，2018年7月15日在家族會議中，知悉日產電機提出106元公開收購價，得知此重大消息，在當年9月20日至27日，分別買進29張公司股票，消息公開後10個營業日均未賣出，依消息公開後10日收牌平均價105.3元計算，擬制性獲利分別66萬9920元。

另一人涉內線交易的則是，吳家排行老六的國小同學陳姓男子，陳男因和第一代經營者有淵源，持有7百張股票，且在董事會擁有一席之地，陳男安排法律系背景的女兒（獲不起訴）擔任董事，從女兒得知此日產電機與吳氏家族併購案，收購條件為分配董監事席次，若公開收購，即失去此董事會席次，女兒在代表全體應賣人簽署備忘錄定稿後，轉告陳男此事；陳涉嫌同樣在限制交易期，2018年7月23日至同年9月28日，共買賣公司625張，計算擬制性獲利分別713萬9990元。

全案經新北市調查處送辦，檢方認定，本案重大消息明確日為2018年7年15日吳氏家族會議，一致同意參與公開收購日，吳男、陳男涉證券交易法內線交易罪，依法起訴，2人偵查中認罪，也繳回犯罪所得，建請依法減刑。