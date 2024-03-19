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已故男友欠476萬奢侈稅 擔保人女友豪車拍賣抵繳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

已故男友欠繳奢侈稅尚有476萬餘元未繳，擔保人女友願提供名下賓士車拍賣抵繳。圖／行政執行署嘉義分署提供
已故男友欠繳奢侈稅尚有476萬餘元未繳，擔保人女友願提供名下賓士車拍賣抵繳。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義市李姓男子欠繳特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）及交通罰鍰相關稅款773萬餘元，李男因病亡故，尚有476萬餘元未繳，擔保人謝姓女友無法代為清繳欠稅，願提供名下賓士車拍賣抵繳；行政執行署嘉義分署公告4月2日擴大聯合拍賣會中進行法拍

嘉義分署表示，年約60歲李男從事房地產事業，在2012年11月間以他人名義買進嘉義市西區重慶路房地，2013年11月間出售，因未依規定申報特種貨物及勞務稅，被南區國稅局嘉義市分局裁處補稅及罰鍰707萬餘元，連同欠繳地價稅、交通罰鍰及高速公路通行費等，共欠繳773萬餘元。李男遲不繳納，2017年10月移送嘉義分署執行。

嘉義分署調查李男名下財產有4筆土地，但都已向銀行設定高額抵押沒有執行實益。再清查資金流向及入出境紀錄，發現他在欠稅後仍頻繁出國，2018年還幫女友清償150萬元債務，顯示並非沒有收入及資力解決欠稅，但李男不到分署報告財產也沒有提出解決方案，嘉義分署向法院聲請拘提李男獲准。

2021年8月30日拘提李男到案繳納50萬元並聲請分期繳納，由女友謝女做擔保人，不料，李男於2022年5月間因病去世，尚有476萬餘元未繳。

執行人員續行調查遺產執行，同時通知擔保人謝女代為繳納，謝女表示無法代為清繳欠稅，願提供名下1部賓士車拍賣抵繳。

分署表示，這輛賓士車型式為GLA250，2017年出廠，馬力1991cc白色SUV休旅車，行駛里程數87871公里，車輛外觀、車況保養極佳。公告於4月2日下午3點30分擴大聯合拍賣會中進行法拍。

分署說明，2016年1月1日起因為房地合一稅開徵後，為了避免重複課稅，在不動產的奢侈稅便已經停徵，修法並沒有溯及既往，李男欠稅是在修法之前，仍要繳清欠稅。

嘉義 女友 法拍

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