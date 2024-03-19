憲法訴訟新制上路2年…不受理案件比例高達95％ 司法院解釋原因了！

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

憲法訴訟法新制上路後，立委曾質疑不受理比例逾九成，司法院今公布統計數計，2年來新收案5730件，期間終結5589件，其中「不受理」案5310件，比例約占九成五；司法院解釋，因新制首年收案量異常增加，很多人誤把憲法法庭當成「第四審」尋求上訴救濟，不符憲法訴訟要件，所以裁定不受理比例高。

司法院憲法法庭書記廳長楊皓清指出，憲法法庭2022年1月4日正式上路，首年新收案件數4371件，去年新收1359件，總計為5730件，若扣除2022年1月1日至3日仍屬舊制的49件，新制上路至今共新收5681件，期間已終結5589件，截至去年12月底，未結案件數有528件。

他說，新收案件中，人民聲請案占最大宗，數量為5630件，其次為法院聲請案為46件，再來是地方自治團體、立法機關3件，立委聲請案為2件。再者，新制第2年開始，案件量減少並趨於穩定，是因為許多案件皆併案審理。

楊皓清表示，2022年不受理案件數為3154件，比例占97.32％，而2023年不受理為2156件，占比91.82％，已低於第一年數據，也低於舊制時期的92.24％。

他說，這是因新制第一年收案量有異常大量增加的情形，確實有很多人誤把憲法法庭當作是「第四審」尋求上訴救濟，因多不符合憲訴法相關要件，所以裁定不受理的比例高，實體裁判少。

楊皓清解釋，新制上路第一年實體裁判比例為1.16%，第二年已上升至5.06%，這是明顯的提升，整體來說施行以來固然第一年有外界擔心的情形，但當第二年收案量逐漸回歸正常，憲法法庭用憲法訴訟要件來逐一審查確認，實體裁判的比例不遜於舊制，未來也會逐漸提高。

另外，憲法訴訟新制施行以來，開庭行言詞辯論共有16件，占判決比例約四成，相較於舊制1993年至2021年、28年間僅言詞辯論18件，占比3.59％，高出許多。