快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憲法訴訟新制上路2年…不受理案件比例高達95％ 司法院解釋原因了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

憲法訴訟法新制上路後，立委曾質疑不受理比例逾九成，司法院今公布統計數計，2年來新收案5730件，期間終結5589件，其中「不受理」案5310件，比例約占九成五；司法院解釋，因新制首年收案量異常增加，很多人誤把憲法法庭當成「第四審」尋求上訴救濟，不符憲法訴訟要件，所以裁定不受理比例高。

司法院憲法法庭書記廳長楊皓清指出，憲法法庭2022年1月4日正式上路，首年新收案件數4371件，去年新收1359件，總計為5730件，若扣除2022年1月1日至3日仍屬舊制的49件，新制上路至今共新收5681件，期間已終結5589件，截至去年12月底，未結案件數有528件。

他說，新收案件中，人民聲請案占最大宗，數量為5630件，其次為法院聲請案為46件，再來是地方自治團體、立法機關3件，立委聲請案為2件。再者，新制第2年開始，案件量減少並趨於穩定，是因為許多案件皆併案審理。

楊皓清表示，2022年不受理案件數為3154件，比例占97.32％，而2023年不受理為2156件，占比91.82％，已低於第一年數據，也低於舊制時期的92.24％。

他說，這是因新制第一年收案量有異常大量增加的情形，確實有很多人誤把憲法法庭當作是「第四審」尋求上訴救濟，因多不符合憲訴法相關要件，所以裁定不受理的比例高，實體裁判少。

楊皓清解釋，新制上路第一年實體裁判比例為1.16%，第二年已上升至5.06%，這是明顯的提升，整體來說施行以來固然第一年有外界擔心的情形，但當第二年收案量逐漸回歸正常，憲法法庭用憲法訴訟要件來逐一審查確認，實體裁判的比例不遜於舊制，未來也會逐漸提高。

另外，憲法訴訟新制施行以來，開庭行言詞辯論共有16件，占判決比例約四成，相較於舊制1993年至2021年、28年間僅言詞辯論18件，占比3.59％，高出許多。

司法院 憲法法庭 裁判

延伸閱讀

死刑存廢論戰 趙少康：大法官若專斷獨行將被吐沫淹死

37死囚聲請執行死刑違憲 憲法法庭：逾期不受理

憲法法庭將辯論死刑存廢 37死囚再質疑「執行死刑」違憲結果出爐

無期徒刑假釋再犯罪得重關25年 憲法法庭判「不分輕重」違憲

相關新聞

因郭台銘連署遭訴…他稱因綠營民代允諾債務免還 法官下月宣判

曾以無黨籍身分參選桃園市議員的趙姓男子，去年為協助鴻海創辦人郭台銘進行總統選舉連署，涉嫌以每份200元代價收購435份連...

憲法訴訟新制上路2年…不受理案件比例高達95％ 司法院解釋原因了！

憲法訴訟法新制上路後，立委曾質疑不受理比例逾九成，司法院今公布統計數計，2年來新收案5730件，期間終結5589件，其中...

台南議員施余興望被控賄選無罪 檢方不服上訴遭駁回

台南市山地原住民市議員施余興望等7人被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，依涉買票及散布...

詐騙集團車手領三百多萬判4年10月 彰檢認太輕提上訴

網路詐騙、電信詐欺案充斥，被害人日增，但法院經常予人判刑過輕印象，彰化一名吳姓詐欺集團提款車手協助詐騙集團提領高達363...

散熱模組大廠超眾被日企收購 家族2人涉內線交易遭起訴

散熱模組大廠尼得科超眾（6230），2018年間經日本電產株式會社公開收購，原本一手打造超眾公司的吳氏家族，經家族會議取...

無照保母月收萬八照顧男嬰 才7天就害嬰撞頭腦出血得賠44萬

台中陳姓女子未領有保母證照卻違法以每月1萬8000元收托1名未足歲男嬰，才照顧7天就讓嬰兒獨自在沙發上，自己去廚房泡牛奶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。