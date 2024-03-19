南台灣首件國民法官二審維持原判 判決理由曝光

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

高雄王姓男子涉嫌殺死林姓同事，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，一審被國民法官依傷害致死罪判刑9年，為台中以南首件審結的國民法官案，檢方、王男均上訴二審，高雄高分院公布判決理由，認為國民法官並無違背經驗法則、法令，尊重一審量刑，駁回檢方、王男上訴。

王男不滿林姓同事工作沒做完，去年1月12日下午4時許和林男爆發口角，王拿起地上長88公分的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊，林男倒地後送醫急救，4天後不治，檢方偵結後，依傷害致死罪嫌起訴王男，適用國民法官法審理。

橋院選任6位國民法官、4位備位國民法官參與審判，合議庭考量王男在偵查、審理中認罪，並向被害人道歉，雖想以35萬元和解未獲同意，綜合事證、背景後，判王男9年徒刑。

檢方、王男不服上訴，檢方主張王男偵查中供述不實，也未曾探視林男，毫無悔罪真意，不適用自首減刑規定，具體求刑11年10月；王男主張依司法院量刑系統，他合理量刑區間應在5至7年10月，應處4年6月較為公允。

高雄高分院今宣判，合議庭認為，依據國民法官法制度，即便合議庭心證請向其他結論，若國民法官無違背經驗法則或論理法則，仍應尊重原審判斷，才能充分尊重國民法官所反映的國民法律感情。

合議庭認為，一審認王男符合自首減刑規定，並無裁量濫用情況，雖原審未審酌王男於判決後持續支付賠償，但經調查後，林男家屬實際獲償金額僅增加6000元，增幅微不足道，國民法庭量刑並未違反正義。

至於量刑部分，合議庭認定，王男所舉的合理量刑範圍在量刑系統裡僅4件，但量刑系統有其限制，尤其鍵入特定檢索條件，導致案例僅剩個位數時，更應避免個別性數據誤生權威、定錨效應，綜合事證後，國民法官量刑並未違背法令、經驗法則，不予撤銷改判，維持原審刑度。