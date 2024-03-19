快訊

海歸變海廢 為何跟北京擔憂「安全」有關係？

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

日銀終於結束負利率 日圓卻走貶！專家：冰凍三尺、才解凍一吋

南台灣首件國民法官二審維持原判 判決理由曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

高雄王姓男子涉嫌殺死林姓同事，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，一審被國民法官依傷害致死罪判刑9年，為台中以南首件審結的國民法官案，檢方、王男均上訴二審，高雄高分院公布判決理由，認為國民法官並無違背經驗法則、法令，尊重一審量刑，駁回檢方、王男上訴。

王男不滿林姓同事工作沒做完，去年1月12日下午4時許和林男爆發口角，王拿起地上長88公分的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊，林男倒地後送醫急救，4天後不治，檢方偵結後，依傷害致死罪嫌起訴王男，適用國民法官法審理。

橋院選任6位國民法官、4位備位國民法官參與審判，合議庭考量王男在偵查、審理中認罪，並向被害人道歉，雖想以35萬元和解未獲同意，綜合事證、背景後，判王男9年徒刑。

檢方、王男不服上訴，檢方主張王男偵查中供述不實，也未曾探視林男，毫無悔罪真意，不適用自首減刑規定，具體求刑11年10月；王男主張依司法院量刑系統，他合理量刑區間應在5至7年10月，應處4年6月較為公允。

高雄高分院今宣判，合議庭認為，依據國民法官法制度，即便合議庭心證請向其他結論，若國民法官無違背經驗法則或論理法則，仍應尊重原審判斷，才能充分尊重國民法官所反映的國民法律感情。

合議庭認為，一審認王男符合自首減刑規定，並無裁量濫用情況，雖原審未審酌王男於判決後持續支付賠償，但經調查後，林男家屬實際獲償金額僅增加6000元，增幅微不足道，國民法庭量刑並未違反正義。

至於量刑部分，合議庭認定，王男所舉的合理量刑範圍在量刑系統裡僅4件，但量刑系統有其限制，尤其鍵入特定檢索條件，導致案例僅剩個位數時，更應避免個別性數據誤生權威、定錨效應，綜合事證後，國民法官量刑並未違背法令、經驗法則，不予撤銷改判，維持原審刑度。

國民法官 自首

延伸閱讀

南台灣首件國民法官案！因工作糾紛刺死同事 二審也採國民法官見解

悚！詐團黑吃黑搶60萬還將人活埋 新竹6國民法官今參審

獨／橋頭地院第11起國民法官案 失聯移工為討2.5萬元砍死好友

國民法官法2件命案「被告都尋短」 嘉義法院認巧合、身心醫學科醫師說要關懷

相關新聞

台南議員施余興望被控賄選無罪 檢方不服上訴遭駁回

台南市山地原住民市議員施余興望等7人被控涉嫌以每票6千元至1萬5千元向選民賄選，且在臉書頁面上傳不實內容，依涉買票及散布...

拒絕米其林評鑑！日料名店「磯勢」提告禁止秘密客 二審官司又輸了

知名日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner...

單身漢想約女網友見面 還沒見到面先匯5萬6千元

洪姓男子透過網路交友軟體上認識女網友，雙方透過LINE相約見面，她要求需先匯款約會訂金2萬8千元，見面當天卻稱家人住院無...

基警查獲麻將賭場 刑事小隊長曾多次涉足改調制服警察

基隆市警方監控中正區一處麻將賭場期間，發現警二分局1名刑事小隊長也曾進入。員警完成蒐證後，6日取締賭場，逮捕賭場負責人依...

台南議員施余興望被控賄選 高分院認同是助選員車馬費判無罪

台南市山地原住民市議員施余興望被控分別以1萬、1萬5千元向錢姓婦人及鍾姓男子買票，依涉選罷法中行賄及受賄罪嫌起訴，去年一...

餵到吐奶去睡午覺釀男嬰嗆死 保母不認罪仍判10月徒刑

台中陳姓保母受託照顧1名未足月大男嬰，明知他已連日吐奶，卻超過固定量多餵60毫升奶水，中途男嬰也曾再度吐奶，陳卻沒細心留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。