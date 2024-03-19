選前「預言」周勝考貪汙判13年半 板橋前里長亂傳謠言下場慘了

新北市議員周勝考。圖／聯合報系資料照片

新北市議員周勝考因護航遠雄土城開發案，被依貪汙等罪判刑，但法院宣判之前，板橋區前江翠里長梁金龍透過LINE傳訊稱「周勝考據說判刑13年半」、「如有當選一年就解職」等語，最高法院依公職人員選舉罷免法散布謠言、傳播不實罪判刑4月，得易科罰金，全案定讞。

台北地方法院審理周勝考貪汙案件，2022年10月28日依貪汙、違反公司法分別判刑10年、6月得易科罰金之刑，但梁金龍同年10月4日下午5時許，透過LINE傳送訊息給25人，「據說是13年半」、「他椿腳的錢，應該下去了」、「如有當選一年就解職了」、「這樣就少一位議員而且沒補上，那幾位里長椿腳準備上法院了」等語，被周勝考一狀告上法院。

梁金龍坦承有發送訊息，檢方認為，梁傳播周勝考已遭法院判決徒刑，且利用樁腳現金買票等不實訊息，足以影響周勝考名譽，影響選民對周產生負面觀感，依選罷法起訴。

新北地院一審依選罷法散布謠言、傳播不實罪判梁4月得易科罰金之刑，褫奪公權1年；梁金龍上訴，主張自己在LINE中所稱「錢下去了」，並未提及周勝考把錢用來買票或賄選，也許是用來辦座談會、買點心或飲料，如今他承認犯罪，但請法院審酌他做工維生，無錢繳納易科罰金的金額，希望能再減輕刑度。

台灣高等法院二審認為，梁金龍未經合理查證，逕自散布謠言及傳播不實之事，損及周勝考名譽，危害選舉文化清廉、選舉公正性與正確性，足以敗壞選風，對於國家民主政治發展的負面影響不小。

二審審酌梁金龍酌傳訊息對象約25人，訊息內容及用語容易使不特定人對周勝考產生負面觀感的損害，選擇於選前約數月內散布不實文宣極易影響周勝考選情，至今沒有與周勝考和解，或表示任何歉意，沒有悔悟之意。

二審指出，一審已詳細說明量刑基礎，已斟酌刑法各款事由而量刑，未逾越法定刑度，也沒有違背公平正義精神，認為梁上訴沒有理由，維持一審判決；案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴而定讞。