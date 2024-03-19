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南台灣首件國民法官案！因工作糾紛刺死同事 二審也採國民法官見解

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

高雄王姓男子涉嫌殺死林姓同事，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，王男被國民法官依傷害致死罪判刑9年，為台中以南首件審結的國民法官案，案經上訴高雄高分院，今二審宣判，採認國民法官見解，維持原判決。可上訴。

王男不滿林姓同事工作沒做完，去年1月12日下午4時許和林男爆發口角，王拿起地上長88公分的鐵棍，朝林男左胸以上部位痛擊，林男倒地後送醫急救，4天後不治，檢方偵結後，依傷害致死罪嫌起訴王男，適用國民法官法審理。

橋院選任6位國民法官、4位備位國民法官，與林永村、法官黃逸寧、黃志皓共組合議庭，王男偵審階段都認罪，並由法扶指派李靜怡、吳武軒辯護律師。

合議庭認為，王男犯後雖未留在現場協助林男就醫隨即返家，但更換完衣物後就到警局報案，符合自首減刑條件，考量他在偵查、審理中認罪，並向被害人道歉，雖想以35萬元和解未獲同意，綜合事證、背景後，判王男9年徒刑。

此案為台中以南首件完成審理並宣判的國民法官案件，王男不服上訴，高雄高分院今宣判，認為國民法官見解無誤，駁回王男上訴，維持原審刑度，可上訴。

國民法官 自首

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