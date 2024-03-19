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37死囚再聲請執行死刑違憲 逾期不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

死刑存廢爭議，憲法法庭四月廿三日將開庭辯論是否違憲，卅七名死刑犯聲請追加一併審查執行死刑、強制辯護等相關規定，除大法官蔡彩貞、尤伯祥、蔡烱燉迴避外，其餘十二名大法官一致認為已逾六個月聲請期限，裁定不受理。

王信福等卅七名死囚聲請主張，刑事訴訟法第三八八條、第三八九條、第四六○條至第四六五條第一項、監獄行刑法第一四五條至第一四七條、執行死刑規則、審核死刑案件執行實施要點、最高檢察署審核死刑案件核對表、法務部審核死刑案件核對表、刑法第十九條、第六十三條及法院組織法第一○五條第一項規定，與憲法法庭已受理將辯論的死刑案有重要關聯性，聲請追加為審查標的。

憲法法庭認為，依憲法訴訟法規定，人民確定終局裁判二○二二年一月四日已送達者，應於憲訴法修正施行日起六個月內聲請法規範憲法審查，調查卅七名死刑犯今年二月廿七日才提出書狀追加審查，已超過六個月時效而裁定不受理。

憲法法庭補充，死刑犯蕭新財等九人聲請刑事訴訟法第三八八條規定違憲部分、聲請人沈岐武等三人聲請刑法第十九條規定違憲部分，已被公告受理，不屬於不受理裁定效力範圍。

卅七名死囚主張刑法將死刑定為主刑之一，侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭以年紀最大的王信福為主案，再併卅六案審理，四月廿三日行言詞辯論，死刑存廢將在三個月內判決。

人聲 憲法法庭 死刑

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