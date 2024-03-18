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冒名蕭萬長妻、菲總統杜特蒂吸金 假會計師判賠8.6億

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

東大聯合會計師事務所負責人蔡國安，藉亞太聯盟總商會台灣分會理事長身分，對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂及台塑石化、中聯資源、國光生技等名人或企業募資，自2015年起詐騙吸金36.4億餘元。經其中5名投資人及1間公司提告求償，新北地方法院判決蔡男應賠償共8億6374萬餘元。可上訴。

刑事部分，日前新北地院已依銀行法、詐欺取財等罪，判處蔡男14年徒刑，蔡男與檢方均上訴二審。據悉，民事部分除上述6名原告外，後續還有其他投資人提告求償。

據檢方起訴，現年75歲的蔡國安無會計師執照，卻對外自稱會計師，冒用上述名人及知名企業名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託主持大陸稀土進口投資案募資，或受台塑石化委託清運石灰廢棄物至菲律賓，以及受國光公司委託募資收購不良債權等，招攬民眾投資。

行騙過程中，蔡男曾用雙卡手機創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒前副總統蕭萬長夫人朱俶賢，並盜刻、冒用朱俶賢等人印章、簽名，拿出與蕭萬長、菲律杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾，受騙民眾中，以開設工程公司的徐姓家族受害最慘，從父母到子女一家五口共被騙9億5千萬餘元。

假會計師蔡國安（右）對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂等政商名流或知名企業委託募資，吸金詐騙高達36.4億餘元，新北地院判決賠償其中5名投資人及1間公司共8億6374萬餘元。圖／翻攝自蔡國安臉書
假會計師蔡國安（右）對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂等政商名流或知名企業委託募資，吸金詐騙高達36.4億餘元，新北地院判決賠償其中5名投資人及1間公司共8億6374萬餘元。圖／翻攝自蔡國安臉書

國安 會計師 蕭萬長

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