5億高中生有輕生念頭？ 導師震驚：才寫周記說要騎機車環島

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，賴生的施姓導師證稱，得知賴生發生墜樓案件時，她非常震驚，因為賴生才平復祖父去世的情緒，跟校方分享上大學後，要考機車駕照環島。

台中地院今天上午針對五億生案，賴姓死者與夏姓男子有無結婚真意，再行釐清，今天傳喚賴生母親、施姓高中導師、翁姓輔導老師、張姓戶政人員到庭作證。

施姓女導師說，得知賴生墜樓消息時，十分震驚，因為賴生阿公有告知，已將名下出租的房產過戶給賴生，未來賴生生活無虞，而賴生在祖父過世後，也逐漸走出傷痛，有告知校方，前往東海大學就讀時，要租房與母親同住，甚至要騎祖父買的機車環島。

施姓女導師說，在賴生祖父過世後，她每隔幾天就會瞭解賴生狀況，賴生都說他可以自己處理，老師不用擔心，沒有透露過輕生的念頭，因此得知賴生墜樓訊息時，十分震驚，因為賴生才度過一段感情挫折，有在周記寫要去環島，情緒明顯跟祖父剛過世的情緒不同，比較能承受親人去世的狀況，怎會突然墜樓。

賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

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