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不滿被何志偉指「餵毒餵死人」 趙介佑獄中求償200萬4/18揭曉

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，不滿前立委何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」，發聲明回應後又被何說是「幻想、杜撰的」，提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決，法院定4月18日下午5時宣判。

趙介佑2014年加入民進黨時，已是北聯幫新生代，他因暴力討債犯行曝光掀起「北投之亂」，他因販毒、招攬小弟當車手領款、組討債集團、拘禁毆打被害人並潑糞等，被法院裁定應執行9年2月徒刑，也讓民進黨遭諷黑道治國。

趙2021年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜也先後請辭黨部評委召集人、執行長等黨職；因趙映光2021年4月30日受訪呼籲民進黨將趙介佑除名，還點名感謝何志偉「有情有義力挺」，何志偉則開記者會反駁，並指趙家「搶毒、販毒、餵毒、餵毒餵死人」。

趙介佑事後發聲明批評何志偉憑空捏造，利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」，何志偉2022年12月29日回應自己從未力挺趙介佑，「趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應。」

趙介佑認為何志偉所述侵害他的名譽權，提告求償200萬元並刊登勝訴判決內容；台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，何志偉委任律師表示，當時因趙映光在趙介佑販毒案爆發後，被民進黨開除黨籍，公開向媒體表示「何志偉挺趙介佑」，容易讓選民誤解何志偉挺趙介佑、是支持黑道販毒的立委，才會開記者會。

趙介佑委任律師表示，何志偉身為時任立委身份，對於事實與意見是否為真實，本應要查證，且何有較一般人更能查證與追求真相的能力與義務，卻逕自開記者會，且回答與記者提問完全答非所問，內容就是在毀損趙的名譽。

趙介佑律師指出，何志偉提出的證據大多為媒體報導，但報導均是用懷意、似乎，沒有用肯定語氣，何志偉當時身為立委，應知悉媒體報導有尚待釐清之處，但他卻不求證、不詢問即直接引用，且加大渲染，確實有故意侵害名譽的行為。

何志偉律師回應，趙介佑是公眾人物，也身兼我國大黨黨職，且趙被媒體公開披露有諸多不法情事，與公共利益有關，名譽權應有所退讓，更遑論何志偉召開記者會只是捍衛自身名譽。

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑（圖）因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑（圖）因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。圖／取自趙介佑臉書
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉（圖）記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉（圖）記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。圖／聯合報系資料照片

何志偉 記者會 趙介佑

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