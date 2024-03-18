5億高中生愛慕女同學一年...長髮大眼外貌今勘驗證據曝光

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再開庭，傳喚賴生的母親、高中導師、輔導老師、戶政人員等4人，檢方今天在詢問兩名高中教師時，出示賴生與女同學對話記錄時，意外讓女同學的外貌曝光，女學生留著一頭長髮、明眸大眼，但曾明確傳訊拒絕賴生愛意。

賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶涉及偽造文書假結婚一案，今天在台中地院開庭，檢方詢問作證的賴生就讀高中的導師、輔導老師時，有提示女同學提供給校方的LINE對話截圖，以及賴生寫給女同學的道歉信，其中對話記錄中，有賴生拍攝女同學的相片，也出現在對話截圖中。

檢方出示該LINE對話截圖證據時，賴生愛慕的女同學的外貌也意外曝光，相關出示的對話記錄中，有兩張賴生拍攝女同學的相片，其中一張為全身照、一張為半身照，相片中女同學留著一頭長髮、有著明眸大眼。

不過對話中，女同學向賴生明確表示，「你偷拍我，又一直靠近我，讓我不舒服，明確向你表達我的不滿，希望不要再發生」等語，不過賴生回覆「那你好自為之吧」，讓女同學感覺到受到威脅，因此向校方反映，然而賴生被輔導老師約談時，否認威脅女同學，強調只是想要女同學當面跟他說清楚。

台中地院今天上午針對五億生案，賴姓死者與夏姓男子有無結婚真意，再行釐清，今天傳喚賴生母親、施姓高中導師、翁姓輔導老師、張姓戶政人員到庭作證，今天訊問後，檢方聲請傳喚與賴生要好的男同學出庭作證，庭期安排在4月22日。