持友人肺炎陽性快篩騙假 天兵抽檢破功遭判刑

陸軍機械化步兵旅陳姓一兵，2022年10月間因不想收假回營，竟向感染新冠肺炎的林姓友人，借用呈陽性快篩向連長騙假，結果賊星該敗，恰巧被部隊抽檢揭穿。新北地方法院將陳男依意圖免除職役詐偽未遂罪及使公務員登載不實罪，各判處6月、2月徒刑；林男，依詐欺得利未遂罪，處2月徒刑。兩人均得易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束，並接受2次法治教育。

判決指出，陳男因不想在2022年10月16日21時收假返回營區，加上得知林男確診，因此用FB傳訊給林男，表示自己上班有點累想要請假，可否到林男家讓自己確診。當時林男以為陳男在某貨運公司擔任送貨人員，於是基於使陳男得到合法請假的不法利益，同意借給陳男陽性快篩。

2022年10月15日上午9時許，陳男透過網路線上看診，偽裝自己確診一事，並在當日傍晚17時起，陸續將陽性快篩照片、看診資料、健保快易通APP顯示相關內容，以手機傳送予吳姓連長請假。

後來陳男恰巧被部隊排到抽檢，需再次進行肺炎快篩並全程錄影供稽查，陳男當著鏡頭數次快篩均呈陰性，陳男只能向連長坦承犯行，經單位通報桃園憲兵隊移送檢方偵辦。