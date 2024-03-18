影／社安網疑破洞 盧秀燕籲補破網：不希望孩子再受害

一歲男嬰「剴剴」遭虐死案引起社會譁然，也讓各界重新審視社會安全網議題。台中市長盧秀燕表示，一方面要求公道，二方面要補起漏洞，不論是透過修法或體制改善，這非常重要，不希望再有孩子受害。

「剴剴案」引起社會譁然，立法院今也針對「社會安全網推動情形及策進作為」專案報告並備質詢，但朝野吵得不可開交，社會安全網完善與否的問題，也再次浮上檯面。