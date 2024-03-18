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影／社安網疑破洞 盧秀燕籲補破網：不希望孩子再受害

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

一歲男嬰「剴剴」遭虐死案引起社會譁然，也讓各界重新審視社會安全網議題。台中市長盧秀燕表示，一方面要求公道，二方面要補起漏洞，不論是透過修法或體制改善，這非常重要，不希望再有孩子受害。

「剴剴案」引起社會譁然，立法院今也針對「社會安全網推動情形及策進作為」專案報告並備質詢，但朝野吵得不可開交，社會安全網完善與否的問題，也再次浮上檯面。

盧秀燕今早出席大大數位基金會捐血活動受訪時表示，現在社會安全網，在國家領導下已經進入第二期，但是顯示的確還有破洞，一方面要去求公道，另一方面應該要把破網、漏洞補起來，中央地方在法令上程序有不足地方，應該要努力在修法、體制上補足、修復，非常重要，不要再有孩子受害。

「剴剴案」再讓各界重新審視社會安全網議題，台中市長盧秀燕表示，不論是透過修法或體制改善，要補起社安網破洞，這非常重要，不希望再有孩子受害。記者劉柏均／攝影
「剴剴案」再讓各界重新審視社會安全網議題，台中市長盧秀燕表示，不論是透過修法或體制改善，要補起社安網破洞，這非常重要，不希望再有孩子受害。記者劉柏均／攝影

修法 盧秀燕

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