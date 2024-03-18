聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／社安網疑破洞 盧秀燕籲補破網：不希望孩子再受害
一歲男嬰「剴剴」遭虐死案引起社會譁然，也讓各界重新審視社會安全網議題。台中市長盧秀燕表示，一方面要求公道，二方面要補起漏洞，不論是透過修法或體制改善，這非常重要，不希望再有孩子受害。
「剴剴案」引起社會譁然，立法院今也針對「社會安全網推動情形及策進作為」專案報告並備質詢，但朝野吵得不可開交，社會安全網完善與否的問題，也再次浮上檯面。
盧秀燕今早出席大大數位基金會捐血活動受訪時表示，現在社會安全網，在國家領導下已經進入第二期，但是顯示的確還有破洞，一方面要去求公道，另一方面應該要把破網、漏洞補起來，中央地方在法令上程序有不足地方，應該要努力在修法、體制上補足、修復，非常重要，不要再有孩子受害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言