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羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

傅崐萁批林姿妙案檢調帶風向 媒體報金流起訴卻一點關係也沒有

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請檢警調廉司法機關報告，國民黨立委傅崐萁認為，檢調辦案常在選前放話，宜蘭縣長林姿妙涉貪案即是一例，結案前媒體報導金流如何云云，起訴時卻「一點關係也沒有」。

針對傅崐萁的說法，法務部長蔡清祥表示，法務部不能干預個案偵查，但會嚴格要求辦案人員遵守刑事訴訟法偵查不公開原則。

傅崐萁表示，林姿妙的案子於偵查中，即有媒體報導有多少錢、有多少支票往來，最後案子起訴後，卻一點關係也沒有，但打擊選情已發生效果，「為何都是縣市長？為何都是在選前？」問蔡「有沒有可立即解決的方法？」

傅崐萁說，行政調查違反偵查不公開的事，特別是大眾矚目的案件，希望法務部以政府單位的立場即時啟動調查且對外澄清，才不會「法務部兼法官」；傅說，法務部不把心證說出來，法官如果不敢忤逆，官司就會發生不正確結果。

傅崐萁舉親身經歷說明。他說，2020年他選區域立委，花蓮縣玉里鎮有12人投票前4天被檢調帶回查賄選，12人一離開調查單位，就有媒體開始報導，12人中原本支持他的不到一半，有人是支持蕭美琴，不過，這些人被曝光後非常生氣，之後都轉向支持他，「結果我玉里12個票桶全贏」。

傅崐萁還說，檢調帶風向辦案絕不可行，法務部要勇於否認不實報導，如果法務部有決心的話，大家就會相信法務部。

國民黨立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

傅崐萁 林姿妙 法務部

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