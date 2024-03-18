羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中疑有洩密之事，法務部長蔡清祥回應表示檢警都有人被查洩密。記者胡經周／攝影

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。立法委員羅智強針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中疑有洩密之事，請法務部長蔡清祥回應，蔡清祥表示，洩密與否要看實際案情而定。

羅智強表示，監察院2019年曾就台北地檢署偵辦「三中案」提出調查報告，指馬英九接受檢方偵辦中，卻有週刊大篇幅報導偵辦內容、另刊出照片，他認為，檢察官已違反偵查不公開原則，且嚴重侵犯人權。

羅智強說，「三中案」有無洩密？依監察院報告內容，即稱調查結果為辦案人員未對外透露、也查無有關通聯紀錄，於是洩密案就此行政簽結；羅說，記者本來就不會對對外說明消息來源，但這樣真的有保障到偵查不公開的法益嗎？

羅智強還說，最近有關新竹縣長楊文科被偵辦的案子，有媒體鉅細糜遺地報導，質疑蔡「難道是法務部開記者會昭告外界的嗎？」

蔡清祥回應表示，偵查不公開可能涉及的刑責有刑法洩密罪，有關機關確有針對可能的涉案人士調查，「且檢警都有」，至於確實的懲處人數則要調閱資料加以確認。

蔡清祥說，法務部平常對辦案人員有關偵查不公開的維護，會辦教育訓練課程，至於有關羅智強提及的「楊文科案」，是承辦案件的地檢署被外界查詢，才被動對外適度說明。