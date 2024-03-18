快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中疑有洩密之事，法務部長蔡清祥回應表示檢警都有人被查洩密。記者胡經周／攝影
立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中疑有洩密之事，法務部長蔡清祥回應表示檢警都有人被查洩密。記者胡經周／攝影

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。立法委員羅智強針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中疑有洩密之事，請法務部長蔡清祥回應，蔡清祥表示，洩密與否要看實際案情而定。

羅智強表示，監察院2019年曾就台北地檢署偵辦「三中案」提出調查報告，指馬英九接受檢方偵辦中，卻有週刊大篇幅報導偵辦內容、另刊出照片，他認為，檢察官已違反偵查不公開原則，且嚴重侵犯人權。

羅智強說，「三中案」有無洩密？依監察院報告內容，即稱調查結果為辦案人員未對外透露、也查無有關通聯紀錄，於是洩密案就此行政簽結；羅說，記者本來就不會對對外說明消息來源，但這樣真的有保障到偵查不公開的法益嗎？

羅智強還說，最近有關新竹縣長楊文科被偵辦的案子，有媒體鉅細糜遺地報導，質疑蔡「難道是法務部開記者會昭告外界的嗎？」

蔡清祥回應表示，偵查不公開可能涉及的刑責有刑法洩密罪，有關機關確有針對可能的涉案人士調查，「且檢警都有」，至於確實的懲處人數則要調閱資料加以確認。

蔡清祥說，法務部平常對辦案人員有關偵查不公開的維護，會辦教育訓練課程，至於有關羅智強提及的「楊文科案」，是承辦案件的地檢署被外界查詢，才被動對外適度說明。

立法委員羅智強。翻攝網路
立法委員羅智強。翻攝網路

法務部 羅智強 蔡清祥

延伸閱讀

黃國昌秀疑記者在檢方官辦公室打卡照：哪門子偵查不公開？

影／虐童致死唯一死刑？蔡清祥：進入立法程序再探討

批韓國瑜沒收質詢綠要反制 羅智強：民進黨等著踢鐵板

違法添加「蘇丹紅」事件延燒中 蔡清祥：會要求快速執行裁罰案

相關新聞

「最貪理專」12年A客戶3.5億住豪宅開名車 重判11年半定讞

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶3.5億元存款來彌補投資虧損，並住豪宅、開名車、到酒店尋歡，最高法院依違反銀行...

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

立法院司法及法制委員會今天針對偵查不公開議題邀請法務部等機關專題報告。立法委員羅智強針對前總統馬英九涉及「三中案」偵查中...

誣指桃園立委邱若華勾結黑道 網軍公司創137個抹黑帳號3人遭訴

桃園市第6選區立委候選人邱若華選舉期間遭網路攻擊，以製作惡意梗圖、散布謠言及恐嚇言論的方式，形塑邱若華與黑道掛勾等負面形...

憲法法庭將辯論死刑存廢 37死囚再質疑「執行死刑」違憲結果出爐！

憲法法庭4月23日將開庭辯論死刑存廢，而37名死刑犯聲請追加一併審查「執行死刑」等相關規定，但大法官一致認為已逾越6個月...

男外遇離婚被元配、小三逐出門 提告恢復婚姻爭產卻回不去了

一件離婚奪產官司，竟然上演「真．犀利人妻」，柳姓男子外遇後妻子要求離婚，柳男同意把孩子監護權、房屋與事業都給元配，還要元配離婚後「當我女朋友」，未料協議離婚後，柳男被小三掃地出門，元配也另交男友同居，不甘兩頭空又流落街頭的柳男向法院提出確認婚姻存在之訴，自稱他根本沒有離婚真意，離婚證人也有瑕疵為由希望恢復婚姻關係，但元配說，「回不去了，他只是想要回財產，而不是婚姻。」...

農夫酒駕迴轉害男大生撞癱 未來55年他要賠上千萬

高雄溫姓農夫酒駕上路，迴轉時和21歲陳姓機車騎士碰撞，陳男倒地受重傷，被診斷一輩子只能臥床，溫男被依公共危險罪判刑7月確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。