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農夫酒駕迴轉害男大生撞癱 未來55年他要賠上千萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄溫姓農夫酒駕上路，迴轉時和21歲陳姓機車騎士碰撞，陳男倒地受重傷，被診斷一輩子只能臥床，溫男被依公共危險罪判刑7月確定，陳男向他求償1700多萬元，法官認為溫男要負責陳男往後55年看護費及不能工作損失，計算後扣除保險、陳的3成過失責任，溫男仍要賠償1037萬餘元。

判決指出，2021年11月30日下午2時許，溫男酒後開車上路，行經美濃區中興路2段時突然迴轉，當時騎在對向的陳男閃避不及，撞上溫男的貨車，陳男連同後座涂男倒地。

陳、涂兩人送醫後，涂男多處骨折，幸無生命危險，陳男傷勢嚴重，傷到腦部，雖然撿回一命，但腦部機能受損，影響視、聽、語、味、嗅能，且四肢僵硬及機能退化，無法恢復生活自理能力。

警方對溫男施測，溫呼氣酒測值僅為每公升0.24毫克，雖然不高，但已超過法定標準，依公共危險罪嫌送辦，法院審理後，依酒駕致人重傷罪，判溫男7月徒刑確定。

重傷的陳男年僅21歲，卻終生只能臥床仰賴他人照顧，陳的家人事後對溫男求償，包含看護費、不能工作損失、精神慰撫金等，合計向溫求償1778萬5124元。

橋頭地院旗山簡易庭審理時，溫僅對陳男是否達不能自理程度抱持懷疑，其他看戶、不能工作損失等求償費都無意見，只希望法官減少一點賠償。

法官認為，陳男雖接受復健治療，但仍有肢體、語言障礙，並向法院聲請監護宣告獲准，可見他日常生活需要完全依賴其他人協助，已毫無自理能力。

法官依據公式，以陳男平均壽命還有55年計算，每月看護費要3萬元，扣除利息後，剩餘55年看護費仍要966萬元；不能工作損失則以基本工資2萬5250元計算，到陳男65歲退休時，扣除利息也有711萬9729元。

法官認為，陳男傷勢嚴重，精神慰撫金應以100萬元計算，所有求償金額加總後，陳男可向溫男求償1778萬5124元，考量陳已領取200萬元強制險，另未注意車前狀況也有3成過失責任，計算後判溫要賠償陳男1037萬餘元。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫姓男子和陳姓騎士在美濃區中興路二段發生車禍，陳男重傷癱瘓，溫得負責往後55年照護費用。取自Google Map
溫姓男子和陳姓騎士在美濃區中興路二段發生車禍，陳男重傷癱瘓，溫得負責往後55年照護費用。取自Google Map

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