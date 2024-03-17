快訊

獨／「我不能沒有女人！」雷洪昔擁6妻妾 為情賭輸認錯揭問題

持續探底！日月潭水情創今年新低 驚現「巨魚」困淺灘

女嬰送醫揭疑受虐多處瘀青 生母為宜蘭失聯移工…警搜索照護者

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名移工之女染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。據悉，女嬰生母為宜蘭縣失聯移工，平常照護案童的案母女性友人，疑似居住在桃園，目前警方正積極找尋，桃園地檢署則持續與警方保持橫向聯繫。

衛福部近期收到2起疑似兒虐案通報，其中一案為桃園一名1歲女嬰疑感染諾羅病毒意識昏迷，被照顧者帶到台北關愛之家轉送醫院治療。醫院檢查時發現女嬰除四肢癱軟、嚴重脫水和體重不足，臉部和四肢也有不明瘀青，所幸經搶救，狀況逐漸穩定。

據了解，帶女嬰北上求助的女子是逃逸移工，疑擔心身分曝光不敢去醫院，才拜託關愛之家轉送。她向關愛之家人員表示自己只是受託照顧女嬰，生母另有其人，也是逃逸移工。

桃市府指出，案童母親為印尼籍失聯移工，去年2月4日就失聯，警方調查案母為宜蘭縣聘雇的監護工，其生父也是失聯移工，但尚未得知身分。針對平常照護案童的案母女性友人，同樣是失聯移工，疑似居住在桃園，警方全力搜索中。桃園地檢署則表示，目前婦幼組與警方保持橫向聯繫，因案童人在台北，主要由台北地檢署立案調查。

桃園一名1歲女嬰疑染病昏迷送醫，身上不明瘀青被懷疑兒虐造成，目前警方已介入調查。圖／Ingimage
桃園一名1歲女嬰疑染病昏迷送醫，身上不明瘀青被懷疑兒虐造成，目前警方已介入調查。圖／Ingimage

失聯 桃園 移工 虐童

延伸閱讀

染病送醫揭1歲女嬰疑遭虐！照護移工指生母另有其人 2人皆為逃逸移工

桃園1歲女嬰疑染病昏迷送醫 身上不明瘀傷曝可能遭虐

失聯移工「揪團」下田見查緝赤腳逃 南市專勤隊逮23人

9月女嬰午睡躁動遭托育員抱懷壓制…後又遭棉覆頭悶死 托嬰中心4人判刑

相關新聞

北市酒店外遇害！香港「姜牧師」遭砍2刀直播喊痛 衝突原因曝光待釐清

香港網媒創始人兼記者「姜牧師」姜嘉偉，今4時許，在台北市中山區林森北路409號酒店外人行道，疑與剛結束酒店消費的客人爆發...

影／去年穿越馬路遭撞死…台南3歲童爸爸背起她背包 投入交安關懷

去年5月8日3歲余姓女童在台南市成功路、忠義路口過斑馬線時遭車撞死，父親余志祥投入對交通安全的維護與關懷，催生成立台南市...

不堪吸毒兒家暴…老婦請求子「喪失繼承權」 卻遭法院1理由駁回

南投一名黃姓男子吸毒成癮，且曾動手毆母，並多次恐嚇要殺了她，黃母聲請保護令獲准，也因對黃男心寒，恐他與手足爭產滋事，向法...

不滿外送員擋道！男掏武士刀架脖上還「持槍瞄準」恐嚇

桃園市八德區一名游姓男子，因不滿在社區樓下接送友人時，出入口被外送員擋住，涉持武士刀抵住外送員脖子，再持槍瞄準對方，並毆...

女嬰送醫揭疑受虐多處瘀青 生母為宜蘭失聯移工…警搜索照護者

桃園一名移工之女染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。據悉，女嬰生母為宜蘭縣失聯移工，平常照護案童的...

一家三口遭追咬…狠男持獵槍爆頭堂妹愛犬 姪子目睹：小狗頭部有一個洞

桃園市一名邱姓男子因自己和妻兒曾遭堂妹所飼養的小狗追咬，心生不滿持獵槍近距離爆頭射殺小狗，還被在附近和朋友玩耍的姪子目擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。