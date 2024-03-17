女嬰送醫揭疑受虐多處瘀青 生母為宜蘭失聯移工…警搜索照護者

桃園一名移工之女染諾羅送醫，但身上被發現多處不明瘀青，被院方通報疑似兒虐。據悉，女嬰生母為宜蘭縣失聯移工，平常照護案童的案母女性友人，疑似居住在桃園，目前警方正積極找尋，桃園地檢署則持續與警方保持橫向聯繫。

衛福部近期收到2起疑似兒虐案通報，其中一案為桃園一名1歲女嬰疑感染諾羅病毒意識昏迷，被照顧者帶到台北關愛之家轉送醫院治療。醫院檢查時發現女嬰除四肢癱軟、嚴重脫水和體重不足，臉部和四肢也有不明瘀青，所幸經搶救，狀況逐漸穩定。

據了解，帶女嬰北上求助的女子是逃逸移工，疑擔心身分曝光不敢去醫院，才拜託關愛之家轉送。她向關愛之家人員表示自己只是受託照顧女嬰，生母另有其人，也是逃逸移工。

桃市府指出，案童母親為印尼籍失聯移工，去年2月4日就失聯，警方調查案母為宜蘭縣聘雇的監護工，其生父也是失聯移工，但尚未得知身分。針對平常照護案童的案母女性友人，同樣是失聯移工，疑似居住在桃園，警方全力搜索中。桃園地檢署則表示，目前婦幼組與警方保持橫向聯繫，因案童人在台北，主要由台北地檢署立案調查。